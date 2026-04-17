Разработан стандарт для управляющих социальными проектами в НКО

В России разработали проект профессионального стандарта по специальности управляющего социально ориентированными проектами. Разработчиками выступили платформа «Добро.рф» и Национальный совет по оценке качества делового образования. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе «Добро.рф», в стандарте прописаны трудовые функции менеджера некоммерческой организации. К ним относится привлечение инвестиций в проекты НКО, подбор команды и оценка результатов.

Документ, по словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, был разработан в ответ на потребность НКО в кадрах. «После появления профессионального стандарта в отрасли университеты смогут запускать аккредитованные программы. Подготовка кадров будет системной, и молодые люди начнут выбирать работу на этом профессиональном треке осознанно»,— пояснил депутат.

В профессиональном стандарте (его наименование сформулировано как «специалист по управлению социально ориентированными проектами») перечислены знания и навыки, которыми должны обладать сотрудники на конкретных должностях в НКО. Например, фандрайзер должен уметь «привлекать инвесторов и писать грантовые заявки».

Стандарт содержит и требования к образованию специалистов. Координатору проекта в НКО достаточно иметь среднее специальное образование или степень бакалавра, а фандрайзеру необходимо окончить магистратуру (или пройти среднее профессиональное обучение, а затем отработать в социальной сфере еще два-три года).

Эксперты, работодатели и представители отрасли могут направить разработчикам свои предложения или корректировки к стандарту, отметили в пресс-службе «Добро.рф». Обсуждение документа продлится до конца мая 2026 года.

Дарья Шелудякова