Значимый взрослый

— Кандидаты в наставники проходят несколько этапов психологического тестирования и интервью, которые занимают около двух месяцев, отдельно проверяются документы и справки,— рассказывает Нина Воронцова, руководитель благотворительного фонда «Старшие братья Старшие сестры».— Мы сразу предупреждаем, что пара «наставник—подопечный» должна будет общаться минимум год, а встречи — обычно раз в неделю. На этом этапе иногда волонтеры отказываются, понимая, что это не просто «помощь по желанию и возможности», а серьезная ответственность. До формирования пары с подопечным доходит примерно 10% кандидатов. Каждую пару сопровождает профессиональный психолог: он помогает наметить цели, разбирает кризисы в отношениях. Эффективность оценивается по анкетам ребенка и наставника до начала и через год работы. По нашим данным, у 40% детей появляется больше уверенности в себе, 50% становятся самостоятельнее, 59% начинают яснее видеть свое будущее.