Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Значимый взрослый

Почти 400 тысяч сирот ждут своих наставников
Сенатор Владимир Пушкарев предложил ввести единые федеральные требования к отбору и психологической подготовке наставников для детей-сирот. По его данным, в наставниках нуждаются 375 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но потребность в наставниках в детских домах удовлетворена менее чем на 20%. Стандарт изобретать не нужно, достаточно воспользоваться опытом НКО, которые уже много лет работают в этой сфере. Однако не во всех регионах есть ресурсы, для того чтобы отбирать и обучать волонтеров. Откуда взять средства на масштабирование этой работы, тоже пока непонятно.
Оксана Пашина

Оксана Пашина

Необходимость программы наставничества для сирот не вызывает сомнений, ведь подростки учатся строить будущее по образцу живых людей, а не по инструкции из методички. По оценкам, которые приводит сенатор Пушкарев, наличие значимого взрослого почти на 50% повышает шансы ребенка на успешную адаптацию во взрослой жизни. Для выпускника детского дома — человека, который в 18 лет впервые оплачивает проезд, покупает продукты и выбирает, куда пойти учиться или работать,— это важно.
Кадровый дефицит наставников действительно существует, но главный аргумент сенатора не про кадры, а про цену ошибки. Наставничество — это «не волонтерская прогулка». Если наставник не справился, устал или просто передумал, то для ребенка-сироты повторный разрыв связей с очередным взрослым, который «ушел», может обернуться глубочайшей психологической травмой и утратой доверия к людям и к жизни.
Хорошая новость в том, что велосипед изобретать не нужно. В России есть НКО, которые многие годы эффективно работают по программам наставничества. Например, благотворительный фонд «Старшие братья Старшие сестры», существующий с 2003 года и имеющий отделения в 10 регионах и более чем 30 городах страны. С момента основания поддержку получили свыше 4,5 тыс. детей, а в программе сейчас участвуют более 650 наставнических пар.
— Кандидаты в наставники проходят несколько этапов психологического тестирования и интервью, которые занимают около двух месяцев, отдельно проверяются документы и справки,— рассказывает Нина Воронцова, руководитель благотворительного фонда «Старшие братья Старшие сестры».— Мы сразу предупреждаем, что пара «наставник—подопечный» должна будет общаться минимум год, а встречи — обычно раз в неделю. На этом этапе иногда волонтеры отказываются, понимая, что это не просто «помощь по желанию и возможности», а серьезная ответственность. До формирования пары с подопечным доходит примерно 10% кандидатов. Каждую пару сопровождает профессиональный психолог: он помогает наметить цели, разбирает кризисы в отношениях. Эффективность оценивается по анкетам ребенка и наставника до начала и через год работы. По нашим данным, у 40% детей появляется больше уверенности в себе, 50% становятся самостоятельнее, 59% начинают яснее видеть свое будущее.
Однако проблема в том, что масштаб работы НКО не покрывает всех потребностей страны. Сенатор Пушкарев предлагает использовать проверенные жизнью модели: опыт Ростова и Луганска, где наставничество закреплено законом как форма социальной поддержки.
— Но тут есть опасность бюрократизации системы. В наставничестве главное — доверие и вовлеченность, в работе социального чиновника — бюджет, формализм и отчетность. Соединить одно с другим крайне затруднительно,— отмечает Алексей Головань, руководитель благотворительного центра помощи сиротам «Соучастие в судьбе».— Кому скорее будет доверять сирота: молодому человеку, с которым легко найдет взаимопонимание, или «тетеньке» из соцопеки, которую он обычно боится? Конечно, встречаются и чиновники, которые искренне хотят помогать сиротам, переживают за их судьбы, но это скорее исключение, чем правило.
Возможно, выходом могло бы стать социальное партнерство, в котором государство дает масштаб, стандарт и устойчивое финансирование, а НКО — отработанные методики отбора, подготовки и психологического сопровождения наставников.
Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

Газета «Коммерсантъ» №210

от 13.11.2026, стр. 6
Читать