В Макеевке после удара беспилотника обрушился жилой дом, погибли четыре человека
Четыре человека погибли при разрушении частного дома в Червоногвардейском районе Макеевки Донецкой народной республики. Здание обрушилось после атаки беспилотника. Тела погибших обнаружили спасатели во время разбора завалов, сообщила в «Максе» пресс-служба регионального управления МЧС.
Среди жертв — две женщины в возрасте 58 и 23 лет, мужчина 45 лет и 17-летняя девушка. В результате происшествия одна из квартир была полностью уничтожена. В другом жилом помещении обрушились кровля и межэтажные конструкции. Кроме того, огонь повредил мебель и личные вещи на площади 15 кв. м.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 36 сотрудников экстренных служб и шесть единиц специальной техники.