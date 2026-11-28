Среди жертв — две женщины в возрасте 58 и 23 лет, мужчина 45 лет и 17-летняя девушка. В результате происшествия одна из квартир была полностью уничтожена. В другом жилом помещении обрушились кровля и межэтажные конструкции. Кроме того, огонь повредил мебель и личные вещи на площади 15 кв. м.