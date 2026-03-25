Госдума приняла закон об обязательном подтверждении соцсетей благотворительных НКО через «Госуслуги»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий некоммерческие организации в форме благотворительных фондов верифицировать свои сайты и страницы в соцсетях через «Госуслуги». Как объясняют авторы закона, это поможет обезопасить граждан и организации от онлайн-мошенников.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов фракции ЕР и сенатором Сергеем Рябухиным 12 декабря 2024 года. По данным Минюста РФ, в 2023 году было создано порядка 9 тыс. благотворительных фондов, отмечается в пояснительной записке. При этом растет число интернет-мошенников — почти каждое третье преступление в России происходит в сети, говорится в документе.

«Возможность получения достоверной информации о деятельности некоммерческого сектора — это важное условие развития гражданского общества», — объясняют авторы инициативы. По их мнению, принятие закона повысит доверие к НКО в обществе. По данным ВЦИОМ, часть россиян отказываются от благотворительности в силу нехватки времени (13%) или недоверия организаторам благотворительных акций, сборов (10%). Новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Мария Барановская