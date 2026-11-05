Для дочери Немцова потребовали пять лет колонии по делу о нежелательной организации
Гособвинение потребовало заочно приговорить Жанну Немцову (признана в РФ иностранным агентом) к пяти годам колонии общего режима. Она проходит по делу о руководстве нежелательной организацией. Прокурор озвучил срок на заседании Замоскворецкого суда Москвы, где слушается дело, передает ТАСС.
Жанна Немцова (признана иноагентом) — журналистка, общественный деятель и дочь убитого политика Бориса Немцова. В 2015 году она основала фонд Бориса Немцова «За свободу» (внесен в реестр нежелательных организаций). В июле 2026-го журналистку заочно арестовали по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Она объявлена в международный розыск. В октябре Минюст внес ее в реестр иноагентов.