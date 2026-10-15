Оплата по факту
Как в регионах платят НКО за социальные услуги
2 октября в Общественной палате на круглом столе «Оказание социальных услуг негосударственными поставщиками: проблемы и перспективы» обсудили ситуацию, когда НКО уже оказали социальные услуги, но компенсация из регионального бюджета задерживается или поступает не полностью. Организациям приходится занимать деньги, задерживать зарплаты или сокращать помощь. В итоге финансовые сбои могут сказываться и на людях, которым помощь положена по закону.
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Сморода представила результаты независимого мониторинга, охватившего все 89 регионов. Почти 45% негосударственных поставщиков, участвовавших в опросе, сообщили о задержках бюджетных выплат, 31,5% — о сокращении оплаты за уже оказанные услуги, 20,7% — об отказах компенсировать работу из-за нехватки бюджетных средств. В отдельных случаях помогающие организации ждали выплат от трех до 12 месяцев. Еще 76% опрошенных сталкивались с ситуациями, когда человеку требовалось больше помощи, чем было предусмотрено в его индивидуальной программе, где фиксируются виды и объемы социальных услуг.
— За цифрами и деньгами нельзя потерять человека,— подчеркнула Екатерина Сморода.
СПЧ предлагает провести ревизию задолженности регионов перед негосударственными поставщиками социальных услуг, в том числе по судебным решениям, и рекомендовать регионам планировать бюджет, учитывая объем помощи, который предусматривается индивидуальными программами. Региональных уполномоченных по правам человека предлагается привлечь к проверке, соответствует ли записанный в программе объем помощи реальным потребностям человека.
Еще одна предложенная СПЧ мера — горячая линия для сообщений об ограничениях конкуренции. Речь о жалобах негосударственных поставщиков на препятствия в работе в системе социального обслуживания — например, человеку не выдают индивидуальную программу для обращения к выбранному поставщику услуги. СПЧ предлагает передавать такие обращения в Федеральную антимонопольную службу. По данным мониторинга, 13% опрошенных считают, что при распределении средств преимущество получают организации, созданные по инициативе властей.
Русфонд рассказывал о фонде «Я особенный» из Екатеринбурга, который помогает детям с расстройствами аутистического спектра. В 2023 году фонд пять месяцев не получал компенсации за оказанные услуги и добивался выплат через суд. Пока решался вопрос с выплатами, специалисты оставались без зарплаты, фонд занимал деньги, а некоторые семьи лишились бесплатных занятий и были вынуждены платить сами.
Руководитель фонда «Я особенный» и исполнительный директор Союза поставщиков и получателей социальных услуг Александрина Хаитова в комментарии Русфонду назвала аудит долгов необходимым, но только первым шагом к решению проблемы. По ее мнению, важно выяснить, где возникает сбой: как рассчитывают стоимость услуги, определяют необходимый человеку объем помощи и почему меняют сумму компенсации.
Хаитова и ее коллеги предлагают установить единые для страны правила расчета стоимости социальных услуг. Сейчас тарифы устанавливают регионы, и компенсация иногда не покрывает расходов на работу сотрудников. Для расчета стоимости нужно перейти от учета условных единиц к учету времени, которое специалист тратит на помощь человеку. Функции стоит разделить: профильное ведомство устанавливает правила, учет оказанных услуг ведется через независимую электронную систему, а Минфин мог бы контролировать расчеты и оплату. Также предлагается закрепить ответственность региональных властей за неисполнение федеральных и региональных нормативных актов в сфере соцзащиты.
Александрина Хаитова считает очень ценным, что СПЧ привлек внимание к проблеме. Однако важно, чтобы предложенные меры привели к конкретным решениям, которые обеспечат своевременную оплату поставщикам социальных услуг и не оставят людей без необходимой помощи.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 6