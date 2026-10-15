Оплата по факту

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Сморода представила результаты независимого мониторинга, охватившего все 89 регионов. Почти 45% негосударственных поставщиков, участвовавших в опросе, сообщили о задержках бюджетных выплат, 31,5% — о сокращении оплаты за уже оказанные услуги, 20,7% — об отказах компенсировать работу из-за нехватки бюджетных средств. В отдельных случаях помогающие организации ждали выплат от трех до 12 месяцев. Еще 76% опрошенных сталкивались с ситуациями, когда человеку требовалось больше помощи, чем было предусмотрено в его индивидуальной программе, где фиксируются виды и объемы социальных услуг.