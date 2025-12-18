СИЗО получило «Правовую основу»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО участника НКО «Правовая основа» и проекта «Правозащитники Урала» Алексея Соколова, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, он получал финансирование от нежелательных в РФ организаций под видом правозащитной деятельности по оказанию помощи заключенным. За два дня до этого были арестованы его коллеги адвокат Роман Качанов и правозащитница Лариса Захарова, им были предъявлены обвинения в организации деятельности нежелательных организаций. Вину все отрицают.

Алексей Соколов на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Соколов на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Известный в городе правозащитник Алексей Соколов был задержан в Екатеринбурге 17 декабря в рамках уголовного дела по ч.3 ст.284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательных организаций). По аналогичной статье накануне были арестованы до 15 февраля его коллеги из НКО «Правовая основа» и проекта «Правозащитники Урала» — адвокат Роман Качанов и правозащитница Лариса Захарова. Господин Качанов в суде заявил журналистам, что его обвиняют «в какой-то ерунде», а Лариса Захарова сказала на прощание дочери: «Никому не показывай, что тебе больно».

18 декабря стало известно, что господина Соколова обвиняют по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Позднее в этот же день Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал его до 15 февраля 2026 года. Заседание прошло в закрытом режиме. Когда Алексея Соколова уводили, он сказал журналистам: «Всем спасибо и до свидания».

По ст.275 УК РФ ему могут назначить вплоть до пожизненного лишения свободы.



По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» грантовые средства Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они оказывали помощь заключенным в местах лишения свободы и при этом якобы искажали реальную картину происходящего в российских колониях.

С просьбой о проверке их деятельности в следственные органы обратилась начальник свердловского штаба «Волонтерской роты боевого братства» Екатерина Сапрыкина. По ее словам, адвокат и правозащитники «реализовывали цели, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе, организацию протестов и дискредитацию правоохранительных органов».

Напомним, что Алексей Соколов уже попадал под уголовное преследование. В мае 2010 года он получил пять лет колонии строгого режима по ст.161 УК РФ («Грабеж»), ст.162 УК РФ («Разбой») и ст.158 УК РФ («Кража»). Ему инкриминировали хищение бурильных труб ОАО «Уралнефть» в Красноуфимске в 2001 году на общую сумму свыше 500 тыс. руб. и грабеж ЗАО «Уралтермосвар» в Богдановиче в 2004 году, когда была похищена продукция на сумму более 1,1 млн руб. Позже Свердловский областной суд смягчил приговор, сократив срок с пяти до трех лет. В июле 2011 года Алексей Соколов был освобожден по УДО.

При этом еще не закончился процесс по обвинению Алексея Соколова по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами). По данным следствия, с октября по декабрь 2023 года в Telegram-канале «Правозащитники Урала» он публиковал незаконную информацию «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы».

Артем Путилов