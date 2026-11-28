«Назначая человека, я не назначаю политику, я не награждаю страну... Он (Ферапонтов.— “Ъ”) теперь занимает должность, которую ранее занимал другой россиянин, и общественного резонанса это не вызывало. Это обычный кадровый вопрос»,— сказал господин Гросси (цитата по «РИА Новости»).