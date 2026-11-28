Гросси ответил на критику после назначения россиянина на пост замглавы в МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отрицает, что в назначении россиянина Алексея Ферапонтова на руководящую должность в агентстве есть политическая подоплека. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу BBC.
«Назначая человека, я не назначаю политику, я не награждаю страну... Он (Ферапонтов.— “Ъ”) теперь занимает должность, которую ранее занимал другой россиянин, и общественного резонанса это не вызывало. Это обычный кадровый вопрос»,— сказал господин Гросси (цитата по «РИА Новости»).
21 ноября Рафаэль Гросси утвердил замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на пост своего заместителя по вопросам ядерной энергетики. Глава МАГАТЭ охарактеризовал господина Ферапонтова как известного эксперта в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности.
Алексей Ферапонтов работает в Ростехнадзоре с 2003 года. До этого занимал должности замгендиректора «Росгосстраха» и замгендиректора «Ингосстраха».