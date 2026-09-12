«Добрый-Юг» ищет место под солнцем

Краснодарский фонд «Добрый-Юг», помогающий людям с ментальными особенностями, оказался в вынужденной финансовой яме после судебного процесса по иску Росимущества. Ведомство требовало от организации 1,5 млн руб. за два месяца работы в помещении, конфискованном у недобросовестного владельца. Фонд утверждал, что ему даже не сообщили о смене арендодателя, однако суд встал на сторону чиновников, снизив сумму до 518 тыс. руб. За время разбирательств «Добрый-Юг» потратил все финансовые резервы и был вынужден переехать в меньшее по площади помещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель фонда «Добрый-Юг» Богдана Руднева

Фото: Игорь Чураков Председатель фонда «Добрый-Юг» Богдана Руднева

Фото: Игорь Чураков

«Я пишу не очень быстро, но обязательно зафиксирую все, что вы сказали»,— девушка в приемной офиса фонда «Добрый-Юг» отвечает на звонок чуть медленнее, чем обычный администратор. Видно, как она старается, записывая сообщение. Для многих подопечных фонда даже разговор по телефону — серьезное испытание, что уж тут говорить об офисной работе.

«Добрый-Юг» уже почти 12 лет помогает людям с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. Сейчас у него более 100 подопечных в возрасте от 12 лет.

Их семьи в беседе с “Ъ” обращают внимание на серьезную проблему: в России налажена достаточно эффективная система помощи детям с ментальными особенностями, но практически отсутствует поддержка таких людей, когда они становятся взрослыми.

Поэтому «Добрый-Юг» можно назвать уникальной для региона НКО.

«Моей дочери Светлане сейчас 23 года, у нее задержка психоречевого развития. Она окончила речевую школу с курсом швейного дела, но работу по специальности найти невозможно, никто не хочет заниматься с особенными людьми,— рассказывает “Ъ” мама девушки Елена.— Сидеть дома? Да она просто сойдет с ума». Врач направил Елену в «Добрый-Юг», и около года Светлана ходила в клуб фонда, где общалась с другими людьми с особенностями. Потом ей предложили поучаствовать в проекте «Тренировочный дом», где подопечные фонда учатся самостоятельной жизни — готовят еду, убирают, ходят в магазин, вызывают такси, заказывают доставку товаров.

«На выпускной ребята пригласили родителей, такой стол накрыли — мы были поражены,— говорит Елена.— За два месяца моя дочь изменилась полностью. Она молчунья, но вдруг стала понимать английский язык, научилась рисовать. После этого пригласили на работу в мастерскую “Пошивочный цех”. Условия труда там щадящие, короткие смены, перерывы. Теперь я спокойна за свою дочь — она сможет заработать на жизнь».

Еще одна мама рассказывает про своего 37-летнего сына Сашу: аутистическое расстройство, диагноз «умственная отсталость», но несмотря на это, он окончил речевую школу и музыкально-педагогический колледж по отделению хореографии. «Я боролась за сына, и он смог получить образование. Но когда сын вырос, проблем стало больше,— говорит женщина.— Заболевание прогрессировало, работать по специальности он не смог. Потом выяснилось, что он не может выполнять и более простую работу: у него замедленный темп общения. И Саша остался в квартире, вообще ни с кем не общался, это было очень сложное время. Куда нам было идти?»

Мужчина стал заниматься в инклюзивном театре, где ему рассказали про «Добрый-Юг». «Он пошел в клуб для общения, потом в мастерскую, его научили шить, у него получилось! Он сам в восторге, его трудоустроили, он получает зарплату. Это его просто вернуло к жизни, он адаптируется, доброжелательно общается с другими людьми»,— рассказывает Сашина мама. Она добавляет, что организация старается украсить повседневную жизнь своих воспитанников: организует походы в кино, боулинг, на ипподром или баскетбольный матч. «Мы очень благодарны за то, что фонд старается создать для наших детей какие-то радости и праздники»,— говорит она. «Я думаю, что такие проекты, как “Добрый-Юг”, должны получать поддержку на государственном уровне»,— добавляет Елена.

Однако в этом году организация оказалась на грани закрытия именно из-за государственных органов. Как рассказывал “Ъ”, местное управление Росимущества выставило руководству фонда значительные финансовые претензии.

Поводом стало помещение в центре Краснодара, которое «Добрый-Юг» с мая 2025 года арендовал для работы с подопечными. Владелицей половины этого помещения являлась жена экс-главы ГУВД Краснодара Ольга Семенова. В декабре 2025 года суд признал, что супруги использовали служебное положение для незаконного обогащения, и обратил их имущество в доход РФ. Фонду об этом никто не сообщил, поэтому организация продолжала ежемесячно перечислять на счет Ольги Семеновой оговоренную плату в размере 259 тыс. руб. Более того, в расчете на долгий срок аренды фонд вложил более 1 млн в ремонт помещения и приспособление его для людей с особенностями.

Но в марте 2026 года прокуратура объявила руководителю фонда Богдане Рудневой, что занимаемое «Добрым-Югом» помещение отошло в казну. Следом Росимущество обратилось в суд, потребовав взыскать с фонда деньги за использование уже государственной собственности «с 25 декабря по 16 февраля». Чиновники оценили ущерб для казны в 1,5 млн руб., никак не обосновав эту сумму; на запрос “Ъ” в ведомстве не ответили. Также Росимущество попросило суд в качестве обеспечительной меры арестовать часть счетов фонда, что поставило под угрозу всю работу организации.

В поддержку организации выступили региональная и федеральная общественные палаты. Разбирательство длилось несколько месяцев и закончилось, можно сказать, вничью.

Суд на заседании 4 августа частично удовлетворил требования Росимущества, но снизил сумму до 518 тыс. руб.— именно столько фонд заплатил бы Ольге Семеновой за два месяца аренды. Росимущество не стало обжаловать судебное решение, и в начале сентября оно вступило в силу. Богдана Руднева рассказала “Ъ”, что сумма уже перечислена ведомству, так что арест со счетов организации в ближайшее время должен быть снят.

Тем не менее проблемы у фонда не закончились. Весной «Добрый-Юг» съехал из спорного здания и арендовал новое помещение — неподалеку. В организации объясняли выбор тем, что подопечным будет трудно привыкнуть к поездкам в другие районы города. Но из-за ареста счетов и незапланированных расходов на судебное представительство «Добрый-Юг» все-таки не потянул аренду в центре — пришлось переезжать второй раз в помещение поменьше.

«Здесь мы разместились скромнее, чем раньше»,— рассказывает Богдана Руднева, показывая зал, разделенный на зоны с помощью книжных стеллажей и штор. В центре комнаты — несколько столиков, здесь собирается социальный клуб и проводятся творческие занятия. Рядом небольшое лекционное помещение. У окна полки с цветами, за которыми ухаживают подопечные. Тут же небольшой импровизированный магазин — керамические сувениры, сумки-шоперы и подушки, сделанные руками воспитанников. «Ничего не поделаешь, большой офис в настоящее время не можем себе позволить,— говорит госпожа Руднева.— Когда счета разблокируют, нам еще потребуется время, чтобы восстановиться. Пока шли суды, организация не могла полноценно работать, в том числе привлекать ресурсы. Свою финансовую подушку безопасности мы растратили, сейчас приходится экономить по максимуму».

Анна Перова, Краснодар