В правительстве предлагают разрешить волонтерам заниматься благоустройством

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», которым расширяется перечень целей благотворительной деятельности. Сейчас в этом списке фигурируют 27 направлений, по которым могут работать волонтеры. В их числе, например, соцподдержка граждан, охрана окружающей среды и защита животных, реабилитация детей-сирот, профилактика безнадзорности и даже «содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами». В Белом доме предлагают дополнить этот список еще «содействием благоустройству территории».

Уборка улиц Мариуполя после боевых действий (2022 год)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Уборка улиц Мариуполя после боевых действий (2022 год)

«Внесение изменений позволит волонтерам, а также добровольческим и благотворительным организациям претендовать на меры поддержки, установленные законодательством РФ при осуществлении мероприятий, направленных на благоустройство территорий»,— говорится в пояснительной записке к поправкам.

В Белом доме конкретизируют, что занявшиеся благоустройством волонтеры смогут получать господдержку в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях. Речь, в частности, идет о грантах, субсидиях, налоговых льготах, аренде муниципального имущества и «заказе на оказание общественно полезных услуг».

Иван Тяжлов