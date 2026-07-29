В общественном наблюдении за выборами в Госдуму поучаствуют более 50 НКО

Общественная палата (ОП) РФ заключила соглашение об организации общественного наблюдения на выборах-2026 с группой некоммерческих организаций (НКО). Как сообщила на церемонии секретарь ОП Лидия Михеева, под документом подписались представители 52 НКО.

Госпожа Михеева напомнила, что подобные соглашения традиционно подписываются перед каждой избирательной кампанией. «Мы очень рады возможности продолжить это сотрудничество. Оно ведется много лет, с тех пор как по инициативе ОП законодатель сделал процедуру общественного наблюдения обязательной, ввел ее в качестве непременного атрибута электоральных процедур»,— напомнила она.

Среди 52 подписантов документа, в частности, Ассамблея народов России, Ассоциация волонтерских центров, профсоюз работников здравоохранения РФ, Союз женщин России, Российский союз молодежи, Ассоциация юристов России, корпус «За чистые выборы».

Главная цель соглашения, по словам Лидии Михеевой,— «обеспечить беспристрастный контроль за соблюдением избирательного законодательства вне зависимости от политических убеждений наблюдателей». «Наблюдатель должен следить лишь за тем, чтобы соблюдалось законодательство о выборах, чтобы не было нарушений и каждому, кто пришел на участок, была предоставлена возможность свободно сформировать свою волю и проголосовать»,— пояснила секретарь ОП.

Лидия Михеева также подчеркнула, что список участников соглашения не закрыт и все желающие могут поставить свои подписи в любое время. Как ранее сообщал “Ъ”, всего к выборам в Госдуму планируется подготовить не менее 100 тыс. общественных наблюдателей, а за их подготовку отвечают ОП РФ и ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Моника Симонян