Самый титулованный клуб Белоруссии вылетел из высшего дивизиона впервые с 1998 года
Борисовский БАТЭ, самый титулованный клуб Белоруссии, впервые с 1998 года покинул высший дивизион национального чемпионата. По итогам сезона-2026 команда заняла предпоследнее, 15-е место в Высшей лиге.
В заключительном 30-м туре БАТЭ под руководством Виталия Рогожкина дома сыграл вничью 1:1 с «Ислочью», которая боролась за чемпионский титул, и не смог выбраться из зоны вылета. Всего в сезоне борисовчане одержали пять побед, десять раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений. Следующий сезон клуб проведет в Первой лиге Беларуси, куда не опускался с момента выхода в элитный дивизион в 1998 году.
БАТЭ 15 раз становился чемпионом страны и шесть раз выигрывал национальный Кубок, а всего в его истории 29 трофеев. Клуб также известен победами над такими европейскими командами, как «Бавария», «Рома» и «Арсенал». Всего несколько месяцев назад команда участвовала в отборочном этапе Лиги конференций как обладатель Кубка Беларуси.
Чемпионом Беларуси во второй раз подряд стал «МЛ Витебск».