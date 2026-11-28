В заключительном 30-м туре БАТЭ под руководством Виталия Рогожкина дома сыграл вничью 1:1 с «Ислочью», которая боролась за чемпионский титул, и не смог выбраться из зоны вылета. Всего в сезоне борисовчане одержали пять побед, десять раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений. Следующий сезон клуб проведет в Первой лиге Беларуси, куда не опускался с момента выхода в элитный дивизион в 1998 году.