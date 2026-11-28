По данным на 27 ноября, основным каналом связи оставался телефон: на него пришлось 64% всех обращений. Еще 17% граждан воспользовались СМС и ММС, 14% направили вопросы через мессенджер «Макс», 3% — посредством сайта и мобильного приложения, а 2% — через социальные сети. Наибольшую активность проявили жители Москвы (8%), Московской области (7%) и Краснодарского края (5%). Среди отправителей около 60% составили женщины и 40% — мужчины.