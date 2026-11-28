Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 200 тыс.
К середине дня 28 ноября организаторы программы «Итоги года с Владимиром Путиным» получили более 204,5 тыс. обращений от граждан. По состоянию на 14:53 мск их количество составило 204 562. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на нейросеть «Гигачат» Сбербанка.
За сутки поток вопросов практически удвоился. Вечером 27 ноября система фиксировала 105 641 обращение, таким образом, за последующие сутки поступило еще около 98,9 тыс. сообщений.
По данным на 27 ноября, основным каналом связи оставался телефон: на него пришлось 64% всех обращений. Еще 17% граждан воспользовались СМС и ММС, 14% направили вопросы через мессенджер «Макс», 3% — посредством сайта и мобильного приложения, а 2% — через социальные сети. Наибольшую активность проявили жители Москвы (8%), Московской области (7%) и Краснодарского края (5%). Среди отправителей около 60% составили женщины и 40% — мужчины.
Прием вопросов для программы, объединенной с традиционной прямой линией президента, начался в полночь 27 ноября. Направить обращение Владимиру Путину можно до завершения эфира 10 декабря.