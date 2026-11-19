Портрет сектора
«Русфонд.Навигатор» за 2025 год
Опубликован новый, 14-й выпуск справочника «Русфонд.Навигатор» — ежегодного аналитического проекта о российских благотворительных фандрайзинговых фондах. Выпуск содержит сведения за 2025 год. В его основу, как и прежде, легли официальные данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и Министерства юстиции РФ, публичные годовые отчеты и сведения с сайтов фондов. «Навигатор» помогает оценить прозрачность и масштабы работы благотворительных организаций, найти проверенные фонды, изучить тенденции развития сектора.
Регистрации и ликвидации
По данным Министерства юстиции, на конец 2025 года в России существовало около 10 тыс. благотворительных фондов. В течение 2025 года было зарегистрировано 680 новых фондов — почти на четверть меньше, чем в 2024 году. Эта цифра охватывает все благотворительные фонды, включая частные и корпоративные. Отдельной статистики только по фандрайзинговым фондам, то есть тем, кто основную часть своих средств привлекает через публичные сборы, не ведется.
Однако имеющаяся статистика выявляет важную тенденцию: высокий уровень закрытий и ликвидаций фондов. Мы писали об этой тенденции в прошлом году, и она сохраняется. Ежегодно обновляя справочник, мы стараемся отслеживать одни и те же организации, чтобы данные можно было сопоставить. Но за последние пару лет состав участников меняется: около 2% фондов, включенных в прошлогодний выпуск, были ликвидированы, еще 3% не предоставили данные о деятельности ни в ФНС, ни в Минюст, ни на их собственных сайтах. Совокупно около 5% организаций за год выпали из нашего поля зрения.
Публичной годовой статистики ликвидации благотворительных фондов не существует. Однако, согласно данным Минюста, ежегодно в судебном порядке закрывается около 2,5 тыс. таких организаций. Для ликвидации фонда судебный порядок — единственный возможный путь: в отличие от НКО, его нельзя закрыть добровольно по решению учредителей.
Лидеры рынка и рост числа фондов-миллиардеров
Чтобы наш справочник не сокращался, мы ежегодно включаем в него новые организации на место ликвидированных или тех, которые не предоставили публичные данные о своей деятельности. Так, в этом году впервые в «Навигатор» вошел Российский Красный Крест. С годовым сбором 1,778 млрд руб. он сразу занял место в пятерке крупнейших участников, вытеснив на шестое место Благотворительный фонд помощи детям WorldVita — у него 1,557 млрд руб. Хотя по юридической форме Российский Красный Крест не является благотворительным фондом, он ведет фандрайзинговую деятельность и помогает людям, оказавшимся в беде, то есть фактически выступает как благотворительная организация.
Самые высокие поступления в новом выпуске у благотворительного фонда «Банк еды "Русь"»: они составили 3,102 млрд руб. На втором и третьем местах фонд «Алеша» (2,441 млрд руб.) и «Подари жизнь» (2,407 млрд руб.). На четвертом месте в пятерке лидеров разместился Русфонд со сбором 1,790 млрд руб. Замыкает «клуб миллиардеров» Фонд Константина Хабенского с поступлениями 1,263 млрд руб.: он занимает седьмое место, после Российского Красного Креста (1,778 млрд руб.) и Фонда помощи детям WorldVita (1,557 млрд руб.).
В целом год от года состав крупнейших организаций, включенных в справочник, не меняется значительно, но только расширяется за счет фондов, перешагнувших рубеж в 1 млрд руб. поступлений.
Портрет финансового неравенства
По данным Росстата, впервые опубликовавшего статистику по всем СО НКО, их совокупные поступления за 2025 год превысили 2 трлн руб. Основными источниками финансирования стали пожертвования коммерческих организаций (612,2 млрд руб.), граждан (605,6 млрд руб.) и доходы от реализации товаров и услуг (603,9 млрд руб.). Фонды, включенные в «Навигатор», в 2025 году привлекли 42 млрд руб.— на 17% больше, чем годом ранее (36 млрд руб.).
Однако за ростом поступлений скрывается углубляющийся разрыв. Десять крупнейших фондов аккумулировали почти 15 млрд руб.— это 35% от всех сборов. Иными словами, менее 2% организаций получают более трети всех средств. Этот дисбаланс логично продолжает тенденцию, о которой мы писали выше: крупные фонды наращивают поступления и пополняют «клуб миллиардеров», небольшие организации закрываются. Ресурсы перетекают к узнаваемым игрокам, а малые фонды ликвидируются или перестают отчитываться.
Анатомия успеха и неудач
У 55% организаций поступления выросли, медианный рост составил 28%. Среди них, например, Благотворительный фонд помощи животным «Ника» (+156%), Благотворительный общественный фонд помощи детям с врожденными заболеваниями сердца и нервной системы «Детские сердца» (+147%) и Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо» (+109%). У одной организации поступления остались на прежнем уровне, а у 45% упали, медианное падение составило 22%. Среди тех, кто столкнулся со снижением, например, Фонд благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина мечта» (–71%), Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «СПИД.Центр» (–56%) и Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» (–23%). То есть рынок растет в целом: медианный рост (+28%) превышает медианное падение (–22%), что и обеспечивает общий прирост поступлений.
Расходы на целевые мероприятия выросли у 54% организаций, медианный рост составил 27%. У 46% организаций эти расходы упали, медианное падение — 22%. При этом расходы на содержание аппарата управления выросли у 60% организаций, в медианном значении на 18,3%, а снизились у 40% организаций, в медиане — на 4%. Показательно, что административные расходы выросли у многих фондов больше, чем целевые. Это может отражать как рост стоимости управленческих процессов, так и то, что фонды чаще пересматривают именно эту статью расходов.
Финансовая подушка сектора
На фоне закрытия благотворительных организаций и концентрации ресурсов у крупных организаций все большее значение приобретает инструмент, который работает вдолгую,— это эндаументы. По данным Национальной ассоциации эндаументов, на конец 2025 года в России действовало 454 фонда целевого капитала с совокупным объемом активов 204,9 млрд руб., что на 31,7% больше, чем годом ранее.
Структура рынка остается смещенной в сторону образования: 62% эндаументов связаны с образовательными организациями, прежде всего университетами. Однако и в благотворительном секторе этот инструмент также набирает обороты. Показательный пример — Русфонд: его эндаумент был зарегистрирован в конце 2024 года, а к концу 2025-го объем двух целевых капиталов достиг почти 42 млн руб.
Однако развитие эндаументов в благотворительности сталкивается с той же проблемой, что и весь сектор,— концентрацией у крупных игроков. Из 204,9 млрд руб. не менее половины приходится на капитал одного фонда — Благотворительного фонда Владимира Потанина (124,2 млрд руб.). Для большинства небольших фондов эндаумент пока остается скорее стратегической целью, чем работающим инструментом. Тем не менее сам факт появления эндаументов у фандрайзинговых фондов показывает: сектор ищет модели устойчивости, которые не зависят от ежедневной конкуренции за доноров.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 6