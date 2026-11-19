Однако имеющаяся статистика выявляет важную тенденцию: высокий уровень закрытий и ликвидаций фондов. Мы писали об этой тенденции в прошлом году, и она сохраняется. Ежегодно обновляя справочник, мы стараемся отслеживать одни и те же организации, чтобы данные можно было сопоставить. Но за последние пару лет состав участников меняется: около 2% фондов, включенных в прошлогодний выпуск, были ликвидированы, еще 3% не предоставили данные о деятельности ни в ФНС, ни в Минюст, ни на их собственных сайтах. Совокупно около 5% организаций за год выпали из нашего поля зрения.