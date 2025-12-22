Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три польские неправительственные организации (НПО) — Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре утверждают, что все три организации «работают под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО». По их данным, НПО искажают историю Второй мировой войны и роль СССР в устройстве Европы в послевоенное время. «( В фондах.— “Ъ”) реализуются проекты и программы, направленные на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, расширению НАТО на Восток»,— отметили в пресс-службе.

По данным Генпрокуратуры, польские фонды также сотрудничают с лицами, признанными в РФ иноагентами, другими нежелательными организациями и «представителями радикальной оппозиции».