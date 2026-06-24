Госдума поддержала создание электронного реестра молодежных организаций

Госдума приняла в среду, 24 июня, в первом чтении проект поправок к законам «О молодежной политике в РФ» и «О господдержке молодежных и детских общественных объединений», в котором упоминается создание электронного реестра профильных НКО в стране. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в январе 2026 года группой из десяти депутатов «Единой России» (включая вице-спикера Госдумы Петра Толстого и главу парламентского комитета по молодежной политике Артема Метелева) и четырех сенаторов.

По замыслу авторов законопроекта, подобный реестр должен быть общероссийским, вести его должна Росмолодежь, а порядок его ведения предстоит разработать правительству РФ. В новый перечень должны включаться сведения об НКО, «осуществляющих деятельность, направленную на реализацию молодежной политики», а также о молодежных и детских общественных объединениях. Среди таких сведений в поправках упоминаются наименование организации, ее адрес, ИНН и цели создания. Информация в реестре должна быть общедоступной, говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что единая система учета и поддержки детских и молодежных объединений в стране фактически отсутствует. Создание реестра обеспечит как учет профильных НКО с «формированием полной картины» участников российской молодежной политики, так и «оперативное взаимодействие государства и сектора», в том числе для обмена информацией общественников с органами власти. Электронный перечень также позволит сократить административную нагрузку на молодежные НКО (в том числе уменьшит отчетность «за счет автоматизации процессов»), считают авторы думских поправок.

Александр Воронов