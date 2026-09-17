Наследственное планирование

По итогам 2025 года активы личных фондов превышали 0,5 трлн руб., а к настоящему времени могли превысить 1,2 трлн руб. Высокий интерес к этим инструментам объясняется развитием регулирования и формированием инфраструктуры. Участники рынка допускают открытие 350–450 новых личных фондов в год в ближайшие два-три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За неполные девять месяцев в России было зарегистрировано почти 330 новых личных фондов, а общее количество таких структур к середине сентября приблизилось к 900, подсчитали УК «Альфа-Капитал» и НИУ ВШЭ для исследования «Личные фонды в России», с которым ознакомился “Ъ”. Годом ранее таких фондов было около 250.

Личные фонды (ЛФ) — это аналог западных трастов, то есть некоммерческая организация, управляющая переданным ей в распоряжение имуществом. Учредителем фонда может выступать только одно физическое лицо, соучредители допускаются лишь в случае создания структуры супругами. Передать в управление ЛФ можно широкий набор активов: движимое и недвижимое имущество, финансовые активы и нематериальные ценности (произведения науки и искусства, патенты, товарные знаки).

Личные фонды появились в России в 2022 году, но лишь с 2024 года они начали активно регистрироваться, после того как был уточнен их налоговый режим и обеспечена конфиденциальность для учредителей. Вдобавок к этому стало возможным передавать фонды компаниям в доверительное управление. По данным исследования, профессиональные УК управляют 17% фондов, а более 80% находятся под управлением физических лиц.

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Рост числа новых личных фондов — это в значительной степени эффект накопления практики. «В 2025 году рынок увидел первые примеры, появился опыт банков, нотариусов, управляющих и консультантов»,— отмечает руководитель практики частных клиентов коллегии адвокатов Delcredere Алексей Наумов. По словам директора по структурированию капитала УК «Альфа-Капитал» Екатерины Жаровой, популярности индустрии добавило письмо Федеральной нотариальной палаты от 16 апреля 2026 года, разъясняющее особенности регистрации личных фондов.

Основная причина — возвращение крупного капитала в Россию из-за санкционного давления. «Пик переезда капитала, безусловно, позади, но в 2026 году число редомициляций остается на высоком уровне»,— отмечает Алексей Наумов.

Хотя минимальные требования к созданию личных фондов составляют 100 млн руб., фактические объемы передаваемых активов многократно превышают эту величину. По данным исследования, отчетность за 2025 год раскрыли 397 фондов с суммарными активами 551 млрд руб. Средний объем активов составляет 1,4 млрд руб., таким образом, текущий объем рынка можно оценить более чем в 1,2 трлн руб. «Большинство личных фондов имеют активы 100–500 млн руб. Но основная часть капитала сосредоточена в небольшом числе крупнейших фондов. На топ-5 фондов приходится около 50% активов»,— отмечается в исследовании.

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По структуре активов 70% приходится на доли в ООО. Как отмечает управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина, это говорит о том, что крупнейшие фонды создаются прежде всего не как инструменты для портфельных инвестиций, а как структуры для консолидации бизнес-активов, управления ими и, возможно, последующей преемственности. «При обычном порядке наследования доли в ООО дробятся между наследниками, а в течение шести месяцев до принятия наследства компания фактически остается без собственника. Учредитель же личного фонда еще при жизни фиксирует правила: кто управляет активами, кто и при каких условиях получает выплаты»,— отмечает старший консультант практики частного капитала ГК «Мариллион» Яна Кудрявцева. Тем самым передача капитала превращается «в управляемый процесс, а не в спор между наследниками», констатирует эксперт.

Участники рынка видят значительный потенциал роста сегмента, хотя его темпы будут снижаться из-за увеличения базы. Ольга Сорокина допускает появление 350–450 новых фондов в год в ближайшие два-три года. Начальник отдела структурирования частного капитала и управления личными фондами АО «ВИМ Инвестиции» Наталья Пекшева более оптимистична и ждет в ближайшие два-три года появления 500–700 новых фондов ежегодно, а через пять лет их общее число может достичь 3,5–4,5 тыс. «Потенциал для этого есть, порог в 100 млн руб. формально доступен десяткам тысяч семей»,— отмечает госпожа Пекшева.

Виталий Гайдаев