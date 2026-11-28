Трагедия в афганской школе произошла из-за взрыва промышленной взрывчатки в соседнем здании
Взрыв в Афганистане произошел из-за хранения взрывчатки в доме рядом со школой
Взрыв в школе в Афганистане произошел из-за промышленной взрывчатки, которая хранилась в соседнем жилом здании. Об этом сообщил представитель афганского правительства, передает BBC. По последним данным погибли 10 человек и более 100 пострадали.
По словам представителя властей Афганистана, взрывчатка принадлежала горнодобывающим компаниям. Ее используют при добыче полезных ископаемых. В здании жили люди, которые работали в этих компаниях. Они хранили взрывоопасные вещества у себя дома.
Трагедия случилась в провинции Кунар, расположенной на востоке Афганистана на границе с Пакистаном. По данным Reuters, в этом районе много горнодобывающих предприятий. Среди погибших — семеро школьников. Расследование продолжается.