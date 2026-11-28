Нанкинская резня — массовое уничтожение мирного населения и военнопленных китайцев японскими войсками после захвата города Нанкин 13 декабря 1937 года в ходе японо-китайской войны. В течение примерно шести недель японские солдаты совершали массовые убийства, изнасилования, грабежи и поджоги. По различным оценкам, число погибших составило от 100 до более чем 300 тысяч человек. Нанкинская резня считается одним из наиболее масштабных военных преступлений японской армии в годы Второй мировой войны.