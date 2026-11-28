Музей в Нагасаки переименовал «Нанкинскую резню» на «Нанкинский инцидент»
Власти Нагасаки представили новые материалы для Музея атомной бомбы: вместо «Нанкинской резни» в них используется название «Нанкинский инцидент», передает «Синьхуа». Часть экспозиции уже начали обновлять. Завершить все изменения рассчитывают к середине марта 2027 года.
Материалы показали в пятницу на заседании совета по управлению музеем. Представители города объяснили выбор формулировки терминологией Министерства иностранных дел Японии и распространенных в стране учебников истории. Несколько членов совета предупредили, что такая замена может вызвать международную критику.
Нанкинская резня — массовое уничтожение мирного населения и военнопленных китайцев японскими войсками после захвата города Нанкин 13 декабря 1937 года в ходе японо-китайской войны. В течение примерно шести недель японские солдаты совершали массовые убийства, изнасилования, грабежи и поджоги. По различным оценкам, число погибших составило от 100 до более чем 300 тысяч человек. Нанкинская резня считается одним из наиболее масштабных военных преступлений японской армии в годы Второй мировой войны.
Против переименования выступил Такакагэ Фудзита, генсек Ассоциации по сохранению и распространению заявления Мураямы. По его мнению, термин «инцидент» отрицает агрессивный характер одного из самых жестоких преступлений Японии в ее современной истории. Он заявил, что такой шаг неприемлем ни при каких обстоятельствах.