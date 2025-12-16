Правозащитная организация Stichting Justice Initiative признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура РФ признала нидерландскую организацию юридической помощи Stichting Justice Initiative (SJI) нежелательной в России. Об этом сообщили в пресс-службе надзора.

Неправительственная организация была создана в 2001 году. В Генпрокуратуре сообщили, что она была основана при поддержке американского фонда Джорджа Сороса (признан нежелательным в РФ). НПО занималась защитой прав человека в России и инициировала судебные разбирательства в Европейском cуде по правам человека (ЕСПЧ). В Генпрокуратуре утверждают, что участники SJI «оказывают помощь киевскому режиму», документируя факты о «так называемых военных преступлениях» со стороны российских военнослужащих на Украине.

SJI защищает жертв серьезных нарушений прав человека, связанных с вооруженными конфликтами, пытками, гендерным насилием в странах бывшего Советского Союза. Организация оказывает помощь по международным правовым механизмам в тех случаях, когда национальной правовой системы оказывается недостаточно. В частности, SJI добилась первого решения Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Комитет CEDAW) в отношении жертвы домашнего насилия на Северном Кавказе.

По данным Генпрокуратуры, после выхода России из Совета Европы в 2022 году SJI сосредоточилась на докладах «о ситуации с правами человека в свете российско-украинского конфликта».