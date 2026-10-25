Чтоб дольше века длился День

Разрозненные идеи молодых общественников дополнила координатор волонтеров группы «Веселый партизан» Анастасия Иванова. «Мой день начинается с войны»,— призналась она, пояснив, что каждое утро «борется со своим сыном-подростком, у которого совершенно другие политические взгляды». Эту «войну», следовало из слов общественницы, хорошо бы перенести в «политические клубы», где «специально подготовленные люди открыто отвечали бы гражданам на вопросы», которые те сейчас «обсуждают в закрытых Telegram-чатах». Также к празднику 4 ноября следовало бы организовать «юридический фронт», борющийся за деловую репутацию России на международной арене. Подобные успехи у госпожи Ивановой уже имеются, скромно призналась она: «С нашей подачи МИД Великобритании удалил клеветнический твит о "деле Скрипалей"».