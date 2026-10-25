Чтоб дольше века длился День
Молодые активисты обменялись идеями по модернизации праздника народного единства
День народного единства следует расширить до Века народного единства. С такой инициативой выступили молодые представители землячеств и НКО на тематическом круглом столе в Общественной палате РФ. Кроме того, по их мнению, помимо традиционных фестивалей плова праздник 4 ноября можно было бы дополнить «марафонами трезвости», короткими видеороликами и даже мероприятиями по исцелению «коррупциомании».
Идеи молодых общественников не впервые используются при подготовке тех или иных «системных» мероприятий, напомнили организаторы прошедшего 23 октября в Общественной палате (ОП) круглого стола «День народного единства: поиск новых традиций и символов». По словам его модератора, члена ОП Тимура Сираева, придуманные молодежью новые символы зачастую гармонично дополняют «общепринятые смыслы». Хотя общественник Владислав Столяров счел нужным оговориться, что важно проводить «не только развлекательные мероприятия» (которые как раз интереснее молодым), но и «памятные» акции.
За свежими инициативами дело не стало. Например, общественник Дамир Сейфутдинов заметил, что «несправедливо» в День народного единства отдавать дань памяти только Минину и Пожарскому. Поэтому, по его мнению, следует создать «цифровую платформу» либо «антикризисную настольную игру» с упоминанием «идеологов, военных лидеров» и, «может быть, спонсоров» народного ополчения XVII века.
Архитектор Мария Неклюдова рекомендовала запускать на территориях, связанных с историей ополчения, конкурсы проектов по благоустройству, чтобы «студенты могли приезжать, разрабатывать дизайн-код или временные композиции». А Мария Ершова напомнила о необходимости рассказывать о Дне народного единства в современных форматах: «Короткие ролики с нами каждый день».
Разрозненные идеи молодых общественников дополнила координатор волонтеров группы «Веселый партизан» Анастасия Иванова. «Мой день начинается с войны»,— призналась она, пояснив, что каждое утро «борется со своим сыном-подростком, у которого совершенно другие политические взгляды». Эту «войну», следовало из слов общественницы, хорошо бы перенести в «политические клубы», где «специально подготовленные люди открыто отвечали бы гражданам на вопросы», которые те сейчас «обсуждают в закрытых Telegram-чатах». Также к празднику 4 ноября следовало бы организовать «юридический фронт», борющийся за деловую репутацию России на международной арене. Подобные успехи у госпожи Ивановой уже имеются, скромно призналась она: «С нашей подачи МИД Великобритании удалил клеветнический твит о "деле Скрипалей"».
В целом же народное единство, по мнению активистки, заслуживает не дня и даже не года, а целого столетия. «Век народного единства!» — мечтательно повторили участники круглого стола.
Наконец, член нижегородского землячества Станислав Ячников предложил проводить памятные мероприятия в каждом городе, через который пролегал маршрут ополченцев. Таким городам, даже самым малым, следует присвоить особое звание «города народного ополчения», уверен общественник. «Надо включить и остальные регионы, дать понять, чем им заниматься»,— посоветовал в ответ Тимур Сираев.
Помимо вышеупомянутого на круглом столе также прозвучали идеи о разработке «простого народного танца», экомарафонах и, разумеется, кулинарных фестивалях («все мы люди, все любим поесть») и спортивных состязаниях («все мы люди, все любим призы»). Заодно общественники призвали побороться в рамках праздника с вечными бедами: проводить «фестивали трезвости» и открывать «клиники лечения коррупциомании». «Психиатры уже выделили ее в качестве расстройства»,— авторитетно заверила молодежь Анастасия Иванова.
Все (или почти все) перечисленное члены ОП сформулируют и изложат на бумаге для дальнейшей проработки, пообещал собравшимся Тимур Сираев.