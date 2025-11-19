Госдума приняла закон о господдержке для НКО, помогающих участникам СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который включает в перечень социально ориентированных НКО организации, помогающие ветеранам СВО и членам их семей. Включение в перечень даст таким организациям право на государственную поддержку.

Документ предполагает, что помощь от государства получат организации, которые занимаются реабилитацией, социально-трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий, а также содействием в оказании им и их семьям психологической помощи.

Проект поправок в ст. 31-1 закона об НКО был внесен на рассмотрение в июле группой депутатов и сенаторов, среди которых Яна Лантратова (СРЗП), Ирина Яровая, Петр Толстой, Василий Пискарев и Андрей Картаполов (все — ЕР). В первом чтении документ приняли 7 октября.

Полина Мотызлевская