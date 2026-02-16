Добрые дела подкрепляют цифрой

Правительство в пятницу, 13 февраля, сообщило об одобрении «Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в России на период до 2030 года». С ее помощью власти планируют сделать российские социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) более эффективными и прозрачными, а бизнес и граждан — чаще и системнее участвующими в благотворительности. Один из акцентов концепции — цифровизация процессов работы НКО, что должно вовлечь в использование новых технологий и эти организации.

Новая «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности до 2030 года» заменит аналогичную, действовавшую в 2020–2025 годах. В документе отмечается, что вклад благотворительности в российский ВВП в 2024 году составил 0,46% (данных за прошлый год пока нет) после 0,6% в 2023-м и 0,33% в 2022-м. Объем расходов бизнеса в виде имущества, безвозмездно переданного социально ориентированным НКО, вырос с 10,4 млрд руб. в 2020 году до 105,6 млрд руб. в 2024-м. Число россиян, получивших социальный налоговый вычет из НДФЛ за сделанные ими благотворительные пожертвования, удвоилось — с 11,3 тыс. в 2020 году до 20,4 тыс. по итогам 2023-го.

Обновленная концепция предлагает развивать благотворительность в России тремя способами. Первый: шире вовлекать население в проекты НКО. Для этого обещано развивать налоговые стимулы, пропагандировать волонтерство и стимулировать практику передачи товаров производителями на благотворительные цели. Вторая мера: улучшение коммуникации между НКО, властью и бизнесом. Третья — повышение эффективности работы самих НКО. В этом должны помочь цифровизация этих организаций и развитие упрощающих их работу программных продуктов, передача опыта внутри отрасли через тиражирование лучших практик и наставничество.

По мнению директора НКО «Агентство социальной информации» Елены Тополевой-Солдуновой, важным акцентом новой концепции является тема цифровизации работы НКО, ранее не звучавшая. В частности, речь должна идти об оцифровке отчетности в этом секторе. «Также в документе есть положение о сокращении ее нынешнего избытка, что очень важно»,— говорит руководитель НКО.

Цифровизация в секторе, отметим, развивается, но пока преимущество по части сбора средств: за 2024 год сборы пожертвований через различные онлайн-платформы благотворительности составили 1,7 млрд руб. Впрочем, как было отмечено в недавнем исследовании проекта Совкомбанка «Технологии добра», сами НКО зачастую не обладают цифровыми сервисами: многие фонды состоят из пяти-десяти человек и не имеют эффективной организационной структуры.

Руководитель АНО «Центр реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир"» Игорь Шпицберг обращает внимание на пункт концепции о поощрении бизнеса к участию в благотворительных проектах. «Необходимо максимально широко информировать коммерческие структуры о льготах и преференциях, которые они могут получить, помогая благотворительным организациям»,— говорит он. В Совкомбанке отметили, что для более активного участия компаний в помощи важно расширить налоговые льготы, упростить отчетность, а также внедрить механизмы софинансирования благотворительных программ со стороны государства.

Отметим, что, по разным оценкам, в сферу благотворительности в РФ вовлечено до 60–80% российского бизнеса, однако для многих компаний такая деятельность ограничивается эпизодическими акциями. Что же касается граждан, то, по данным опроса ВЦИОМа, за последние годы разнообразные пожертвования сделали 73% россиян. При этом около трети из них считают благотворительностью не системные пожертвования проверенным профильным организациям, а просто поданную на улице милостыню.

Анастасия Мануйлова