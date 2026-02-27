Эксперты оценили вероятность зависимости российских НКО от государства к 2035 году

Самым вероятным сценарием развития некоммерческого сектора России до 2035 года станет усиление партнерства с государством, расширение грантовых программ и развитие законодательной базы. К таким выводам пришли эксперты платформы «Добро.рф» и группы ЦИРКОН в исследовании о положении российских НКО и их развитии на среднесрочную перспективу. Результаты исследования есть в распоряжении «Ъ».

Во время исследования авторы опросили более 80 экспертов — руководителей НКО, представителей грантодающих и инфраструктурных организаций, ученых, исследователей и независимых экспертов. Проанализировано 77 российских и зарубежных источников.

Сценарий, предполагающий укрепление системного партнерства с государством, имеет 70% вероятности. Тем не менее наиболее желательным эксперты называют другой сценарий — он строится на проактивности самих НКО, росте интереса бизнеса к социальному партнерству и вовлеченности граждан в добровольчество. В этой модели НКО становятся главными инициаторами социальных изменений. Достижение этого сценария эксперты оценивают в 60% вероятности.

Третий сценарий предполагает встраивание НКО в глобальные тренды. Он ориентирован на долгосрочную перспективу и имеет 34% вероятности. «Демографические изменения, климатические вызовы и миграционные процессы будут только нарастать. НКО, которые уже сегодня накапливают экспертизу в этих темах, смогут внести вклад в решение глобальных задач»,— поясняют авторы исследования.

Исследование также выявило основные драйверы развития НКО-сектора. Самым ярким из них авторы называют высокий запрос на кооперацию внутри сообщества. Среди точек роста эксперты также расположили финансирование НКО со стороны бизнеса и появление налоговых стимулов для сектора.

В числе внешних факторов, определяющих развитие сектора, — ухудшение экономики, боевые действия на Украине, снижение возможности бизнеса помогать НКО, ограничение международного взаимодействие и «смена идеологической парадигмы». К внутренним факторам эксперты отнесли развитие IT-технологий, уровень кадровой подготовки сотрудников НКО, степень сотрудничества между организациями сектора, а также развитие добровольчества.

Полина Мотызлевская