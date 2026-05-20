Активы в законе

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские банки с универсальной лицензией должны будут получать разрешение на покупку контрольных пакетов в иностранных финансовых организациях, а банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям (НКО) это будет запрещено. Эксперты считают, что интерес у российских банков может появиться к активам в Азии и Латинской Америке, но лишь в перспективе.

18 мая в Думу были внесены поправки к закону «О банках и банковской деятельности», направленные на оптимизацию требований к российским банкам в части их инвестиций за рубежом. Банк с универсальной лицензией должен будет получить разрешение ЦБ на приобретение финансовых организаций — акций иностранного банка, страховой компании и др.— только в случае покупки контрольного пакета акций или приобретений, позволяющих установить контроль над ними. «Поправки направлены на устранение избыточного регулирования банков при осуществлении иностранных инвестиций и снижение их издержек»,— пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета финансового рынка Думы Анатолий Аксаков. Разрешение ЦБ также будет необходимо и для открытия филиала на территории иностранного государства.

Сегодня банки с универсальной лицензией могут создать дочернюю иностранную структуру и филиал только с разрешения Банка России, а зарубежное представительство — после уведомления регулятора. Иные зарубежные инвестиции кредитных организаций действующим законодательством не урегулированы — могут осуществляться без разрешения (уведомления) Банка России,— следует из пояснительной записки к законопроекту.

Для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций новым законом вводится запрет на приобретение акций иностранных организаций и установление контроля над ними, также им запрещается открывать филиалы и представительства за рубежом.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание, что «банкам с базовой лицензией и НКО теперь нельзя будет покупать доли в иностранных компаниях, а если они случайно получат такие активы, допустим, даже в счет долга, то их придется в течение трех лет продать»,— говорит он.

Эксперты отмечают, что, несмотря на имеющиеся санкционные ограничения, бизнесу жизненно необходимо развитие инфраструктуры для проведения финансовых операций в странах, активно взаимодействующих с российскими компаниями. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин отмечает, что данный закон в определенной степени должен упорядочить и упростить инвестиции в финансовый сектор иностранных государств. «С другой стороны, он должен сохранить контроль регулятора над инвестициями, которые являются существенными как для самих инвесторов, так и для финансовой системы РФ в целом»,— говорит он. При этом он отмечает, что на текущий момент публично нет информации о сделках по приобретению российскими банками иностранных финансовых организаций, находящихся в заключительной стадии реализации. «Преимущественно кредитные организации в настоящий момент ориентируются на открытие собственных зарубежных филиалов»,— говорит Константин Бородулин. Однако новый закон, по его мнению, формирует необходимые условия и прозрачные правила для осуществления сделок M&A в перспективе, что при благоприятных условиях может увеличить инвестиционную активность российских игроков за рубежом. В свою очередь, партнер и руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам компании ДРТ Анна Зданевич считает, что регулирование ЦБ направлено на поддержание стабильной работы банковской системы, поэтому контроль за приобретением иностранных юридических лиц представляется на текущем этапе логичной инициативой.

Гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что есть рынки, которые выглядят привлекательными, в первую очередь в странах Азии и Латинской Америки. «Африка, наверное, в меньшей степени, но это быстрорастущий рынок, и там, может быть, есть потенциально интересные объекты для покупки»,— говорит он. Но, с другой стороны, все рынки, по его словам, высококонкурентные, везде достаточно сложно получить хорошую отдачу сразу со старта. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что зайти на азиатский рынок кому-то, быть может, и хотелось бы, но непохоже, чтобы наши банки там сильно ждали. «Регуляторная и конкурентная среда в большинстве азиатских юрисдикций весьма закрытая»,— говорит он.

Максим Буйлов, Юлия Пославская, Виталий Гайдаев