НКО стало сложно рассказывать о себе

Российские НКО столкнулись с проблемами при подготовке обязательного отчета в Минюст. В этом году ведомство собирает данные по новым правилам, и у многих организаций это вызвало затруднения. Одни фонды жалуются на сложный интерфейс портала для подачи отчетности, другие — на неконкретные формулировки, третьи — на требования опубликовать персональные данные сотрудников и попечителей. НКО обобщили претензии и намерены отправить их в Минюст с просьбой скорректировать правила. В ведомстве заявили “Ъ”, что весь 2025 год объясняли НКО, как отчитываться по-новому.

Новые правила отчетности некоммерческих организаций Минюст утвердил в декабре 2025 года. Ранее НКО использовали для этого несколько разных форм и могли подавать документы в бумажном виде. Теперь ведомство перевело всю отчетность в единый электронный формат. От организаций требуется заполнить семь разделов — это общие сведения об НКО, руководящих органах, работниках и волонтерах, видах деятельности и т. д. Также Минюст запрашивает сведения об имуществе, цифровых финансовых активах и обязательствах организации, а также ее программах и мероприятиях.

Приказ о единой электронной отчетности вступил в силу 1 января 2026 года. И уже к 15 апреля все НКО должны были отчитаться по новым правилам о своей деятельности в 2025 году. Однако у многих этот процесс вызвал серьезные затруднения, сообщила “Ъ” создатель сообщества «Причини_добро» Евгения Корытина. Она администрирует профильный Telegram-чат, который объединяет более 1,6 тыс. представителей некоммерческого сектора. «В сообществе обычно обсуждаются разные темы — от мемов до поиска узких специалистов. То, что все разговоры на несколько недель встали и все крутилось только вокруг отчета Минюста, говорит, что действительно многие столкнулись с трудностями»,— говорит Евгения Корытина.

Участники сообщества составили перечень трудностей, с которыми НКО столкнулись при подготовке отчета (есть у “Ъ”). Сейчас в этом списке 42 пункта.

Это, например, проблемы технического характера, связанные с интерфейсом портала Минюста. Вопросы возникли и по данным бухгалтерского учета — оказалось, что не все НКО собирали сведения в том виде, в каком их теперь требует министерство. Отдельный блок посвящен персональным данным: в НКО опасаются, что требование ведомства о публикации новой формы отчета в интернете нарушает ФЗ-152, поскольку так будет раскрыта личная информация сотрудников и попечителей.

«На мой взгляд, самая серьезная проблема — это полностью ручное заполнение формы: нет возможности подгрузить табличку с данными из программы бухгалтерского учета»,— сказала “Ъ” сотрудница общественной организации «Чистые Игры» Анна Молодцова. Еще одна проблема — неконкретные запросы в электронной форме: «К примеру, нас поставил в тупик пункт "7.2 Текущие расходы". Какие текущие расходы? Только целевые средства? Вообще все? Или регулярные расходы организации, повторяющиеся от периода к периоду?»

Президент фонда «Подсолнух» Ирина Баркадзе отмечает, что в новой форме приходится дублировать информацию, уже сданную в ФСС и ФНС. По ее мнению, отчет «оторван от практики», поскольку основывается на бухгалтерской информации. «Он не дает реальной картины деятельности организации и отнимает у нее колоссальное количество ресурса»,— говорит госпожа Баркадзе. Президент фонда помощи бездомным животным «Навсегда» Никита Зайцев рассказал “Ъ”, что из-за новых правил им пришлось привлекать стороннего юриста и осваивать новые методические материалы.

Минюст в ответ на запрос “Ъ” сообщил, что в течение 2025 года проводил для НКО совещания, круглые столы и семинары по вопросам заполнения и подачи новой формы отчетности.

Территориальные органы Минюста также проводили консультации для представителей НКО по месту регистрации организации. Кроме того, были разработаны методические рекомендации, включая видеоматериалы. «Минюст, мне кажется, предпринял максимум возможных усилий. Они очень много выходили на связь с различными организациями, проводили вебинары и семинары. Все, что могли, делали»,— согласна гендиректор Центра развития и поддержки НКО «Д.груп» Инга Моисеева. Она указывает, что не все организации могут позволить себе нанять специалистов по бухгалтерскому учету — отсюда возникла часть трудностей. Кроме того, многие НКО просто не были готовы к изменению привычного формата.

Перечень из 42 проблем представители НКО планируют в скором времени направить в Минюст. «Надеемся, что министерство обратит на него внимание и в следующем году мы будем обсуждать, как легко и приятно сдавать отчет»,— говорит Евгения Корытина.

Полина Мотызлевская, Наталья Костарнова