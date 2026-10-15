Голая цифра
Цифровой рубль добавит НКО прозрачности и проблем
Понятное пока лишь избранным словосочетание «цифровой рубль» прямо сейчас входит в нашу жизнь. Открыть цифровой счет может любой гражданин. С такого счета уже можно купить билет на самолет или поезд. Работа с цифровым рублем стала обязательна для многих компаний. НКО в их число не входят, но в благотворительной сфере через пару недель начнется «рублевый эксперимент», который может сильно ее изменить. Видимо, в лучшую сторону — но не факт.
С прошлого месяца принимать цифровые рубли обязали компании с выручкой от 120 млн руб. в год, работающие с физическими лицами. Это низкий порог: до 120 млн руб. предприятие считается микробизнесом, со 120 млн — малым. Со следующего сентября порог опустят до 30 млн руб., еще через год — до 20 млн. НКО работать с цифрой не обязаны, но Русфонд уже подал документы на открытие такого счета. Так удобнее нашим жертвователям: не придется переводить цифровые рубли в безналичные, чтобы направлять их Русфонду.
От цифрового рубля никуда не деться: за сентябрь было открыто уже больше 220 тыс. таких счетов. Но до сих пор главный вопрос, возникающий у большинства людей: что же это такое?
По номиналу цифровой рубль равен безналичному (и наличному, конечно, тоже). Сравним их по другим свойствам.
Безналичный лежит в вашем банке, цифровой — в Центральном банке (ЦБ). Вроде хорошо: ваш банк может прогореть, попасть под санкции. Но и плохо: на счет в цифровых рублях не начисляют проценты, в таких рублях нельзя получить кредит.
Цифровые переводы ЦБ делает мгновенно — с нулевой комиссией для граждан и с очень низкой для бизнеса. Для трансграничных цифровых переводов не нужна система SWIFT. Хорошо для гастарбайтеров, отправляющих деньги семье, вообще для всех. Но ЦБ легко видит движение каждой вашей цифровой копейки. Это прогресс или тотальный контроль?
Еще одна крайне важная вещь. Строго установить и проследить, на что конкретно и при выполнении каких условий тратится безналичный рубль, сложно. А в цифровом рубле механизм заложен в саму его суть. Контроль за материнским капиталом, грантами, любые сделки — все упрощается. Достаточно снабдить цифровой рубль специальным кодом, чтобы он перешел к продавцу в нужный момент или чтобы его невозможно было потратить на что-то вне рамок гранта. И все это без спецсчетов, аккредитивов, дополнительных соглашений с банками.
С этим и связана новость в благотворительной сфере. Ассоциация «Добро.рф» и Альфа-Банк запускают проект «Платформа прозрачной благотворительности». Суть в том, что цифровые рубли, пожертвованные, скажем, на лекарства для ребенка, снабдят тем самым кодом и потратить их на что-то другое станет невозможно. В пилотной фазе участвуют несколько фондов, активно работающих с «Добро.рф»: «Линия жизни», «Старость в радость» и другие. Но любой фонд может подать заявку и после проверки войти в пилот. В ноябре фонды начнут принимать цифровые рубли, а ЦБ — пока просто следить за их тратой. Привяжут рубли к конкретным возможностям их потратить в 2027 году.
Возможность жертвователя посмотреть, куда пошли именно его рубли, повысит прозрачность отрасли. Это важно. Но, как всюду с цифровым рублем, есть но. Скажем, ребенку собрали больше, чем нужно на лечение. Разницу можно потратить на других детей, на билеты до места лечения, оплату жилья — но цифра не велит.
Таких узких мест очень много. Предполагается, что в следующем году с ними удастся разобраться. Но главная проблема может быть в том, что контроль, например необходимость согласовать с благотворителем новое назначение его платежа, замедлит оказание помощи. А от этого иногда зависит жизнь.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 6