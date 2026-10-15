Голая цифра

С этим и связана новость в благотворительной сфере. Ассоциация «Добро.рф» и Альфа-Банк запускают проект «Платформа прозрачной благотворительности». Суть в том, что цифровые рубли, пожертвованные, скажем, на лекарства для ребенка, снабдят тем самым кодом и потратить их на что-то другое станет невозможно. В пилотной фазе участвуют несколько фондов, активно работающих с «Добро.рф»: «Линия жизни», «Старость в радость» и другие. Но любой фонд может подать заявку и после проверки войти в пилот. В ноябре фонды начнут принимать цифровые рубли, а ЦБ — пока просто следить за их тратой. Привяжут рубли к конкретным возможностям их потратить в 2027 году.