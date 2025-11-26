Совет федерации одобрил закон о господдержке НКО, помогающих участникам СВО

Совет федерации одобрил закон о включении в перечень социально ориентированных НКО организаций, помогающих ветеранам СВО и членам их семей. Поправки дают таким организациям право на государственную поддержку.

Согласно документу, помощь от государства получат НКО, которые занимаются реабилитацией, социально-трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий, а также содействием в оказании им и их семьям психологической помощи.

Проект поправок в закон об НКО внесла на рассмотрение в июле группа депутатов и сенаторов, в их числе — Яна Лантратова (СРЗП), Ирина Яровая, Петр Толстой, Василий Пискарев и Андрей Картаполов (все — ЕР).

Полина Мотызлевская