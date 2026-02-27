Благотворительность на распутье

К 2035 году российские НКО будут еще сильнее зависеть от государства, поскольку инвестиции со стороны бизнеса заметно сократятся. Такой прогноз дают эксперты ассоциации «Добро.рф» и социологи группы ЦИРКОН в свежем исследовании перспектив развития некоммерческого сектора. Опрошенные “Ъ” представители НКО подтверждают, что экономическая ситуация негативно влияет на благотворительность — она становится не по карману и предпринимателям, и обычным гражданам. Однако рост зависимости от государства несет в себе определенные риски, предупреждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Платформа «Добро.рф» и социологическая группа ЦИРКОН опросили более 80 руководителей российских НКО, а также представителей грантодающих и инфраструктурных организаций. Оценив текущую ситуацию в некоммерческом секторе, исследователи сформулировали три сценария развития до 2035 года.

«Добро.рф» — крупнейшая некоммерческая организация в России, созданная при поддержке президента РФ. Платформа объединяет волонтеров и благотворительные фонды по всей стране.

Основные проблемы российских НКО — дефицит кадров и их текучка, финансовая неустойчивость (в том числе зависимость от разовых краткосрочных грантов), а также низкая вовлеченность граждан в деятельность НКО. Последнее эксперты объясняют в том числе низким уровнем доверия россиян к институту некоммерческих организаций. На это влияет «информационный фон об иностранных агентах или отмывании денег», констатируют авторы. Среди других негативных факторов — ухудшение экономической ситуации, боевые действия на Украине, сокращение возможностей бизнеса помогать НКО, ограничение международного взаимодействия и в целом «смена идеологической парадигмы».

Главным трендом некоммерческого сектора авторы исследования называют рост влияния государства. Поэтому самыми вероятным (70%) они считают сценарий, предполагающий закрепление системного партнерства НКО с государством. Кроме очевидных плюсов, у этого есть и негативные стороны — например, рост налоговой нагрузки и сокращение инвестиций со стороны бизнеса.

«Наиболее желательным» эксперты называют другой сценарий — он строится на проактивности самих НКО, росте интереса бизнеса к социальному партнерству и вовлеченности граждан в добровольчество. В таком случае НКО станут главными инициаторами социальных изменений. Реальность этого варианта эксперты оценивают в 60%.

Третий сценарий предполагает встраивание российских НКО в глобальные мировые тренды. «Демографические изменения, климатические вызовы и миграционные процессы будут только нарастать. НКО, которые уже сегодня накапливают экспертизу в этих темах, смогут внести вклад в решение глобальных задач»,— поясняют авторы исследования. Этот вариант ориентирован на долгосрочную перспективу и подразумевает активное международное сотрудничество, поэтому эксперты дают ему всего 34% вероятности.

Все три сценария могут реализоваться в той или иной мере в зависимости от специфики конкретной НКО, считает президент фонда «Подсолнух» (помогает людям с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета) Ирина Бакрадзе. «Системное партнерство с государством — это абсолютно логичный сценарий, поскольку обе стороны имеют одни и те же цели — развитие общества и социальной поддержки. Именно в таком пространстве возможно наиболее эффективное использование общественных ресурсов, в том числе финансовых»,— сказала она “Ъ”. Работа НКО может указать государству на «слепые зоны», добавила она: «Например, наш фонд начал поддерживать пилотные проекты неонатального скрининга еще до того, как в 2023 году стартовала расширенная федеральная программа. Исследование на наличие первичных иммунодефицитов в тестовом режиме мы запустили за пять лет до открытия госпрограммы».

Сектор НКО развивается неоднородно и в нем есть организации, которые «просто не выживут» без господдержки, говорит гендиректор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Анна Андрюшкина. Но у такой зависимости есть риски, отмечает она:

«Государство будет поддерживать те направления, которые считает значимыми для себя. Это нормально: государство — заказчик, НКО — исполнитель. Но это нужно учитывать — либо не рассчитывать на господдержку, а искать другие варианты».

Сценария, построенного на проактивности НКО, можно добиться, если не впадать в зависимость от государства, а выстраивать партнерские отношения, говорит президент благотворительной организации «Перспективы» (помогает людям с ментальными нарушениями) Мария Островская. «Если бы финансирование государства было достаточно значимым, но не приводило к зависимости НКО от решений конкретных чиновников, то такой сценарий и стимулировал бы развитие проактивности НКО, их гибкости в предоставлении услуг и решении проблем». По словам госпожи Островской, сейчас сектор развивается в сторону сокращения проактивной позиции, так что вероятность второго сценария, возможно, даже ниже, чем предполагают авторы исследования.

Говоря о возможностях бизнеса помогать НКО, Мария Островская отмечает отсутствие стабильности в этой сфере: «НКО сейчас очень неустойчивы, потому что мы теряем многих партнеров из-за изменения их положения на рынке. А приобретение новых партнеров для НКО всегда огромный труд — это же надо формировать отношения доверия». «Для реализации широкомасштабных системных проектов нужны значительные финансовые средства, но общая экономическая ситуация не способствует существенному увеличению пожертвований со стороны граждан и бизнеса»,— подтверждает Ирина Бакрадзе.

Анна Андрюшкина добавляет, что желание предпринимателей помогать во многом зависит от сферы деятельности НКО: «Если говорить о развитии донорства костного мозга в России, то все больше компаний готовы внедрять эту тему в свои внутрикорпоративные программы, вкладывать средства в организацию донорских акций для сотрудников и проводить мероприятия в регионах присутствия. Это и доброе дело, и улучшение имиджа компании среди сотрудников и вовне, что немаловажно в условиях кадрового дефицита».

Полина Мотызлевская