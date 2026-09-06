Лида Мониава объявила об уходе с поста директора хосписа «Дом с маяком»

Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. На неделе ее задержали и предъявили обвинение в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава (в центре) после заседания в Симоновском районном суде об избрании ей меры пресечения по делу о военных «фейках»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава (в центре) после заседания в Симоновском районном суде об избрании ей меры пресечения по делу о военных «фейках»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заявление госпожи Мониавы появилось в ее Telegram-канале. Его разместили друзья, так как ей самой по решению суда запрещено пользоваться интернетом.

«Ближайшие пару месяцев будет идти следствие. Через 2–3 месяца суд по существу. Потом, скорее всего, колония на 5–10 лет», — заявила Лида Мониава.

Она отметила, что пока остаются «несколько месяцев жизни, чтобы доделать дела и попробовать организовать в "Доме с маяком" все так, чтобы хоспис работал и без меня».

«Очень переживаю, что мое уголовное дело плохо скажется на "Доме с маяком", что люди будут меньше помогать. Хочу попросить всех вас по возможности не бросать "Дом с маяком"», — добавила госпожа Мониава.

Основательница хосписа подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. «Все риски понимаю, обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками ФСИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты. Теперь живу с браслетом на ноге, — рассказала она. — Но, правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».

Лиду Мониаву задержали 2 сентября. Как рассказал «Ъ» адвокат Михаил Бирюков, обвинение связано с ее постом от февраля 2023 года. Обвиняемая не признала вину. Суд не стал арестовывать госпожу Мониаву и назначил ей запрет определенных действий.