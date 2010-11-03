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22 августа, четверг
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Главные анонсы 22 августа
21/08
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
21/08
Кудрин назвал применение силы к протестующим в Москве «беспрецедентным»
21/08
«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний
21/08
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
00:41
Бывший руководитель администрации главы и правительства Дагестана предстанет перед судом
00:21
Турция анонсировала саммит с Россией и Ираном по Сирии
21/08
Дело племянника бывшего главы Дагестана дошло до суда
21/08
Военачальники России и США обсудили вопросы двусторонних отношений
21/08
Макрон: возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений было бы ошибкой
21/08
Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров
21/08
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
21/08
МВФ предупредил о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику
21/08
Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки
21/08
Bloomberg: власти ЕС проверяют криптовалюту Facebook
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Тема
(обновлено: 21.08.2019)
Деятельность "Норникеля"
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«Норникелю» помогает конъюнктура
Поводов для новых переговоров о дивидендах с «Русалом» пока нет
«Норникель» не будет менять формулу дивидендов
«Русал» заблокировал вопрос их корректировки
«Норникель» вложится в расширение производства
Компания направит 90 млрд руб. для выпуска 20 тонн платины и палладия
1
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Но не слишком верит в успех переговоров с «Русалом»
Котировкам «Норникеля» дадут передышку
Crispian не планирует новую продажу акций компании
Роман Абрамович сбил цену «Норникеля»
Продав четверть своего пакета за $551 млн
4
Роман Абрамович сплавляет «Норникель»
Его структура хочет продать 1,25% компании в рынок
Экс-глава Росимущества меняет кресло собственности
Дмитрий Пристансков возвращается в «Норникель»
1
«Норильский никель» отгружает деньги
ГМК отчиталась о рекордной EBITDA
Банкир для Олега Дерипаски
Максим Полетаев покидает Сбербанк
5
Владимир Потанин поборется за акции «Норникеля»
«Интеррос» и Crispian оспорят решение суда Лондона о запрете сделки
«Норникель» задумался о публичных займах
Компания утвердила программу облигаций на 300 млрд руб.
1
«Норникель» увеличится в объемах
К 2025 году компания может нарастить производство на 15–25%
Санкции дивидендам не помеха
«Русалу» идут рублевые выплаты от «Норникеля»
21
«Мне никогда не нравились поединки с травмированными соперниками»
Глава «Норникеля» Владимир Потанин о конфликте акционеров, «списке Белоусова» и криптовалюте
4
«Норникель» пересаживается на электромобили
Компания обеспечит BASF сырьем и площадью для завода в Харьявалте
1
За «Норникелем» по одному не ходят
Лондонский суд запретил Владимиру Потанину увеличивать пакет без Олега Дерипаски
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Финансы
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия