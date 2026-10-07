Рудноизвлекаемый процент

Новый налог на сверхдоходы снизит свободный денежный поток «Норникеля» и «Полюса» на 2–5 п. п. в 2027–2029 годах, при этом государство заберет 51% и 41% прироста выручки от роста цен на металлы соответственно, подсчитали аналитики. Для переработчиков «Русала» и «Фосагро» риски минимальны, так как первый работает на импортном сырье, а у второго цены на добываемое сырье не росли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Аналитическое агентство «Эйлер» оценило последствия нового законопроекта Минфина, который вводит налог на сверхдоходы для горно-металлургической отрасли. Налог предлагается начислять при превышении в 2026–2028 годах средних цен на добытые полезные ископаемые над уровнем 2025 года, что, по расчетам Минфина, должно пополнить бюджет на 683 млрд руб.

По оценке аналитиков «Эйлер», наибольшее финансовое давление в новых условиях испытают на себе «Норникель» и «Полюс»: совокупный эффект от новых сборов приведет к снижению доходности свободного денежного потока обеих компаний на 2–5 п. п. в год. Как уточняет старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин, «Эйлер» исходит из того, что компании учтут налог за 2026 год в отчетах о прибылях и убытках по итогам второго полугодия 2026 года, однако в денежные потоки выплаты попадут лишь в первом полугодии 2027 года. Аналогичный сдвиг будет работать и далее: выплаты за 2027 и 2028 годы придутся на первые полугодия 2028 и 2029 годов соответственно. Такая стратегия объясняется тем, что в законопроекте указан срок уплаты до конца апреля следующего года, и компании будут стремиться максимально отложить отток наличности.

Расчеты «Эйлер» показывают, что при росте цен на корзину металлов на 10% у «Норникеля» государство заберет 51% этого прироста, а у «Полюса» — 41%.

В то же время для компаний, специализирующихся на переработке, таких как «Русал» и «Фосагро», риски оцениваются как минимальные. Для золотодобытчика «Селигдар» нагрузка составит около 8–10% от EBITDA, но к 2028 году в базовом сценарии прогнозируется ее обнуление.

Никанор Халин оценивает налог для «Норникеля» за 2026 год в 62–69 млрд руб. в зависимости от сценария, что эквивалентно 3–4% капитализации (или 3–4 п. п. доходности FCF). Для «Полюса» эффект составит около 2% капитализации. С учетом изменения рыночных оценок с момента выхода отчета общий диапазон корректируется до 2–4 п. п. Аналитик также описывает хронологию признания расходов. «Русал» и «Фосагро» специализируются на продуктах переработки с высокой добавленной стоимостью. Апатитовый концентрат, который теоретически может попасть под налог Минфина в случае роста цен, составляет незначительную часть выручки «Фосагро». «Русал» работает в основном на импортном сырье и не имеет значимой экспозиции на добычу в РФ.

Эту логику подтверждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Новый налог сократит свободный денежный поток «Норникеля» и «Полюса», поскольку компании будут перечислять государству часть дополнительных доходов от роста цен на добываемые металлы независимо от динамики затрат.

При признании налога в году формирования налоговой базы он уменьшит прибыль и увеличит обязательства компаний в отчетности за 2026–2028 годы, тогда как денежные средства и свободный денежный поток сократятся при его фактической уплате в 2027–2029 годах. Такой временной разрыв позволит дольше сохранять ликвидность, но при планировании дивидендов, инвестиций и погашения долга необходимо учитывать будущие выплаты, включая возможную концентрацию части платежей в 2029 году вследствие предусмотренной рассрочки. Налоговые риски для переработчиков ниже, поскольку сбор зависит от роста цен на добываемое в России сырье или продукты первых переделов, а не на конечную продукцию — алюминий и удобрения; использование импортного сырья дополнительно ограничивает потенциальную нагрузку.

Михаил Шульгин, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь», напоминает, что законопроект о налогах на сверхдоходы подразумевает уплату в том случае, если среднегодовая цена на мировом рынке выше среднегодовой цены 2025 года более чем на 10%. «Фосагро» добывает апатит-нефелиновую руду магматического происхождения, где не наблюдается существенного подорожания на мировом рынке. Поэтому налог на сверхдоход для компании или будет отсутствовать по итогам 2026 года, или будет минимальным. Для «Русала» налог будет считаться исходя из прироста стоимости бокситов. Среднегодовая цена 2025 года выше промежуточной среднегодовой цены 2026 года примерно на 15–18%. При этом «Русал» сам добывает мало бокситов, а основное используемое для производства алюминия сырье (глинозем) импортирует.

Полина Трифонова