В «Норникеле» сообщили о логистических сложностях из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке повлияла на длительность и стоимость поставок «Норникеля» (MOEX: GMKN). Однако эти логистические неудобства не критичны, заявил глава сбытового дивизиона и вице-президент корпорации Антон Берлин.

По его словам, сейчас поставки через Суэцкий канал прекратились — их все перенаправили на морские пути вокруг Африки. «Это создает некоторые логистические неудобства, но не критичные. Суда плывут дольше примерно на три недели, затраты на фрахт чуть больше»,— рассказал господин Берлин (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что, учитывая цену цветных металлов, такое увеличение не особенно ощутимо.

Как сообщил вице-президент «Норникеля», спрос на цветные металлы сейчас примерно такой же, как и до обострения ситуации на Ближнем Востоке. С декабря цены на некоторые позиции вырастали, но сейчас они ближе к реально обоснованной стоимости, отметил он. На цветные металлы — медь и никель — приходится 55% выручки компании.