«Ведомости» узнали о работе «Ростелекома» и «Норникеля» над подземными ЦОДами
«Ростелеком» работает над заглубленными, или «подземными», центрами обработки данных (ЦОД) с усиленной защитой от внешних угроз. Об этом «Ведомостям» рассказал один из топ-менеджеров компании. По словам источника издания, близкого к переговорам, оператор обсуждает создание такого объекта с «Норникелем». Еще один собеседник газеты подтвердил планы «Ростелекома».
Топ-менеджер назвал такие объекты наиболее защищенными. Первый из уровней защиты — резервная площадка с копиями данных. Второй — распределенная архитектура, при которой мощности и сервисы размещают на нескольких удаленных друг от друга площадках. Третий — заглубленный ЦОД, рассчитанный на самые серьезные угрозы. Конфигурацию компания подбирает под нужды, емкость, географию и бюджет клиента. Для «Фосагро» она разрабатывает модульное решение, но будет ли оно подземным, собеседник не уточнил.
В середине октября заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков говорил о необходимости резервных ЦОДов «судного дня» и связывал ее с «изменением моделей угроз». Минцифры, как писал «Ъ», рекомендовало для стратегически важных ЦОДов в том числе подземное, скальное или бункерное размещение.