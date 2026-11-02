«Ведомости» узнали о работе «Ростелекома» и «Норникеля» над подземными ЦОДами

Топ-менеджер назвал такие объекты наиболее защищенными. Первый из уровней защиты — резервная площадка с копиями данных. Второй — распределенная архитектура, при которой мощности и сервисы размещают на нескольких удаленных друг от друга площадках. Третий — заглубленный ЦОД, рассчитанный на самые серьезные угрозы. Конфигурацию компания подбирает под нужды, емкость, географию и бюджет клиента. Для «Фосагро» она разрабатывает модульное решение, но будет ли оно подземным, собеседник не уточнил.