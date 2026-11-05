Катализаторы теряют спрос
Китай сократил импорт палладия из России в сентябре на 70%
Снижение мировых цен, высокие запасы и слабый спрос со стороны автопрома привели к резкому снижению поставок палладия в Китай в сентябре, в том числе из России. В начале ноября котировки металла на спот-рынке опустились до минимума с мая 2025 года, хотя затем отыграли часть падения. Перспективы спроса на палладий ухудшаются из-за сокращения выпуска автомобилей с ДВС, но ограниченное предложение металла поддерживает цены.
Поставки палладия из России в Китай в сентябре 2026 года сократились на 70% год к году, до 1,56 тонн, стоимость экспорта — на 67%, до $77,7 млн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Цифры включают необработанный палладий, в порошке, пластинах и листах. Относительно августа поставки снизились примерно на 30%.
По итогам января—сентября 2026 года Китай закупил из России 25,9 тонн палладия стоимостью $1,5 млрд. Год к году отгрузки в тоннах увеличились на 45%, в денежном выражении — более чем в два раза.
Китай сократил общий импорт необработанного палладия в сентябре в два раза, до 2,9 тонн, в условиях снижения мировых цен на металл и накопленных ранее запасов, говорится в обзоре Shanghai Metals Market (SMM).
Кроме того, отмечают аналитики, рынок находится под давлением слабого спроса со стороны автопрома, на который приходится более 80% потребления палладия.
В условиях сокращения китайского импорта швейцарский банк UBS в октябре снизил прогноз ожидаемой на ближайший год цены на палладий на $100–200, до $1,1 тыс. за унцию, передает InvestorsHub. По данным Bloomberg, 3 ноября цены на палладий на спот-рынке опустились до $935 за унцию, что стало минимумом с мая 2025 года. На 5 ноября котировки восстановились до $1,04 тыс. за тонну к уровню июня 2025 года. В январе 2026 года на пике цены превышали $2 тыс. за унцию. По оценкам БКС, за последний месяц палладий подешевел на 20%.
В «Норникеле», крупнейшем производителе палладия в мире с долей 40%, отмечают, что перспективы спроса на палладий ухудшаются из-за сокращения выпуска автомобилей с ДВС.
В S&P ожидают сокращение мирового производства автомобилей в 2026 году на 3%, до 91,7 млн штук, в том числе с ДВС — на 7%, до 74,2 млн штук. В 2027 году выпуск автомобилей с ДВС может снизиться на 5%, до 70,4 млн штук.
Но, продолжают «Норникеле», сохраняются факторы поддержки для цен на палладий. Так, слабые производственные результаты крупных поставщиков металлов платиновой группы (МПГ) ограничивают рост предложения. Например, Valterra Platinum сообщила о снижении выпуска МПГ в концентрате в третьем квартале 2026 года, снизила производство за июль—сентябрь и Implats.
«Остановки по безопасности и операционные ограничения препятствуют быстрому наращиванию первичного предложения, хотя часть квартальных потерь носит временный характер»,— говорят в «Норникеле». Дополнительно, замечают в компании, цены поддерживает более медленный, чем ожидалось, рост вторичной переработки металла из отработанных автомобильных катализаторов. «Норникель» в 2026 году планирует выпустить 2,4–2,46 млн унций палладия, что на 9,5–11,7% меньше, чем годом ранее.
По оценкам «Альфа-Капитала», на конец 2025 года на палладий приходилось 23% в выручке «Норникеля». Аналогичную долю занимает никель, на медь приходится около 32%, на платину — 6%. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что текущая коррекция котировок палладия может снизить выручку «Норникеля» на 5–8%, а EBITDA — на 7–10%. В то же время существенного падения цен ниже текущих уровней не ожидается в связи с рисками сокращения предложения, подчеркивает аналитик. В ЮАР, поясняет Максим Шапошников, из-за высоких цен на электроэнергию производители не могут не только наращивать, но и поддерживать текущий объем выпуска.