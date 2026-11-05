Катализаторы теряют спрос

В условиях сокращения китайского импорта швейцарский банк UBS в октябре снизил прогноз ожидаемой на ближайший год цены на палладий на $100–200, до $1,1 тыс. за унцию, передает InvestorsHub. По данным Bloomberg, 3 ноября цены на палладий на спот-рынке опустились до $935 за унцию, что стало минимумом с мая 2025 года. На 5 ноября котировки восстановились до $1,04 тыс. за тонну к уровню июня 2025 года. В январе 2026 года на пике цены превышали $2 тыс. за унцию. По оценкам БКС, за последний месяц палладий подешевел на 20%.