Обмен башнями

Одно из подразделений горно-металлургической компании «Норникель» (MOEX: GMKN) переехало из «Северной башни», расположенной в деловом кластере «Москва-Сити», в небоскреб неподалеку — Neva Towers. Здесь компания арендовала почти 5 тыс. кв. м офисной недвижимости оценочной стоимостью 550–600 млн руб. в год. Решение сменить локацию могло быть связано с желанием компании оптимизировать офисные площади и расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что «Норникель» заключил сделку с девелоперской компанией Metrika Investments об аренде почти 5 тыс. кв. м офисной недвижимости в небоскребе Neva Towers, расположенном в деловом кластере «Москва-Сити», “Ъ” сообщили в Metrika и CORE.XP, выступившей консультантом сделки. В «Норникеле» отказались от комментариев.

Руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич оценивает ежегодные выплаты за аренду такого объема офисных помещений в 550–600 млн руб. По подсчетам партнера консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян, речь может идти о 500 млн руб. ежегодно.

Новый офис предназначен для сотрудников «Норникеля», располагающихся в небоскребе неподалеку, в «Северной башне». Хотя аренда в этом здании обходилась компании дешевле, чем в Neva Towers, новый офис может предоставить более качественный ремонт, эффективное пространство и отсутствие необходимости инвестировать в ремонт, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова. Собеседник “Ъ”, знакомый с деталями переговоров, отмечает, что решение переехать в здание неподалеку продиктовано желанием компании оптимизировать офисные площади и расходы.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия, один из крупнейших в мире производителей никеля. На фоне рекордного роста цен на цветные металлы и платиноиды по итогам первой половины 2025 года компания показала сильные финансовые результаты. Так, консолидированная выручка увеличилась на 15% год к году, до $6,5 млрд, EBITDA — на 12%, до $2,6 млрд.

Подыскать даже такой небольшой офис в «Москва-Сити» довольно трудно: текущий уровень вакантных площадей в этой локации составляет 3,5%, подсчитал руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. Однако, подчеркивает Екатерина Белова, общий объем предложения качественных офисов с отделкой в этом районе не превышает 18 тыс. кв. м.

Такой дефицит свободных офисных пространств в «Москва-Сити» продиктован ограниченным объемом нового строительства: по итогам 2025 года в этом деловом кластере появилось всего 91,3 тыс. кв. м недвижимости, показатель упал на 70% год к году. В 2026 году здесь не появится ни одного бизнес-центра, подсчитал заместитель директора департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов.

София Мешкова, Полина Трифонова