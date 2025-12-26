«Норникель» рассматривает инвестиции в порты Африки для независимости от Европы

«Норникель» (MOEX: GMKN) рассматривает возможность инвестиций в страны Африки и Ближнего Востока для снижения зависимости от портовой инфраструктуры Европы. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам господина Потанина, компания могла бы инвестировать в портовую инфраструктуру «где-нибудь на Ближнем Востоке, в Марокко или в Турции».

«Чтобы ... не зависеть от Роттердама или каких-то других европейских портов», — пояснил он.

Владимир Потанин уточнил, что инвестиции могут подразумевать как создание производств, так и логистической инфраструктуры.