Планы выплавимые

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«Норникель» сохранил производственный прогноз на 2026 год
«Норникель», крупный производитель никеля, меди, платины и палладия, нарастил выпуск на 4–41% в третьем квартале и подтвердил годовой прогноз. Компания намерена в этом году выйти на рекордный за пять лет объем добычи руды на норильской площадке и планирует наращивать показатель до 2030 года. Но в 2027–2028 годах на производственной программе может сказаться капитальный ремонт одной из двух плавильных печей Надеждинского завода.
«Норникель» подтвердил прогноз производства на 2026 год и ожидает, что выпуск меди и палладия окажется ближе к верхней границе планируемого диапазона, сообщил 26 октября первый вице-президент — операционный директор компании Евгений Федоров.
По итогам года «Норникель» намерен произвести 193–203 тыс. тонн никеля, 2,41–2,46 млн унций палладия, 616–636 тыс. унций платины и 405–429 тыс. тонн меди с учетом Забайкальского дивизиона.
В третьем квартале «Норникель» увеличил выпуск никеля квартал к кварталу на 41%, до 61 тыс. тонн, по итогам девяти месяцев — на 4% год к году, до 146 тыс. тонн. Как пояснили в компании, квартальная динамика связана с ростом объемов перерабатываемого сырья, накопленного во время ежегодного перерыва в работе морского порта в Дудинке, а также с увеличением выпуска товарного сульфидного никелевого концентрата на Кольской площадке. На показателе девяти месяцев сказался рост добычи руды.
Производство меди, включая Забайкальский дивизион, в третьем квартале ко второму выросло на 4%, до 127 тыс. тонн, а за девять месяцев составило 367 тыс. тонн, что практически соответствует прошлогоднему уровню. Как сообщил «Норникель», результаты связаны с ростом выпуска концентрата для продажи, а также с увеличением добычи руды в Забайкальском дивизионе. Производство палладия и платины увеличилось на 25% и 32% квартал к кварталу, до 736 тыс. унций и 192 тыс. унций соответственно в связи с оптимизацией сроков проведения ремонтов на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) и переработкой на Кольской площадке полуфабриката, накопленного во время паузы в работе порта. За девять месяцев выпуск этих металлов снизился на 4% и 2%, до 1,93 млн унций и 472 тыс. унций соответственно из-за эффекта высокой базы аналогичного периода 2025 года.
«Норникель» занимает первое место по производству палладия в мире, второе — по поставкам никеля, четвертое — по выпуску платины и 11-ю строчку — по производству меди. По итогам первой половины 2026 года выручка компании выросла на 28%, до $8,29 млрд, EBITDA — на 50%, до $3,93 млрд, чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до $2 млрд. По последним данным, 33,51% акций владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 3,49% — основанный бизнесменом благотворительный фонд, 26,39% — акционер «Русала» En+.
Как сообщил Евгений Федоров, «Норникель» ведет подготовительные работы по формированию новых горных выработок на действующих рудниках для увеличения добычи и вовлечения в переработку богатых и медистых руд начиная с 2028 года. В 2026 году, по его словам, компания планирует выйти на рекордный за пять лет объем добычи на норильской площадке — более 17 млн тонн — и планирует и дальше наращивать добычу к 2030 году.
В 2027 году «Норникель» также начнет девятимесячный капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) — основного металлургического агрегата никелевого контура на НМЗ, сообщил господин Федоров. По словам топ-менеджера, будет проведена полная реконструкция, что позволит увеличить производительность ПВП-1, а также ремонт котла-утилизатора. «Норникель» ожидает, что ремонт скажется на выполнении производственной программы по ключевым металлам в 2027 году и, возможно, в 2028 году. Как следует из годового отчета компании, на ПВП-1 приходится около половины плавильных мощностей НМЗ (2,8 млн тонн на 2025 год). НМЗ и Медный завод перерабатывают сгущенные концентраты с Талнахской и Норильской обогатительных фабрик, которые затем отправляются для дальнейшей переработки.
Как замечают в БКС, «Норникель» отчитался о сильных операционных результатах за третий квартал, но часть роста объясняется низкой базой прошлых кварталов.
В «Финаме» добавляют, что устойчивого ускорения производства пока не видно. Аналитики «Альфа-Инвестиций» оценивают отчет нейтрально, так как компания подтвердила прогноз на 2026 год, обращая внимание на риски из-за роста налоговой нагрузки. Как писал “Ъ”, «Норникель» может стать крупнейшим плательщиком нового налога на дополнительные доходы в горно-металлургической отрасли. В 2026–2028 годах компания может выплатить 171 млрд руб., что соответствует 25% всех ожидаемых поступлений (см. “Ъ” от 2 октября).