Суд в Москве отклонил иск Альфа-банка к «Норникелю» на $101 млн

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Альфа-банка, который потребовал взыскать $101,3 млн с «Норникеля». Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда. Спор связан с синдицированным кредитом, который группа иностранных банков выдала «Норникелю» в 2017 году.

В 2020-2021 годах Альфа-банк заключил с участниками синдиката — лондонскими филиалами Deutsche Bank и Societe Generale — соглашение о фондируемом участии в кредите. Альфа-банк заплатил кредитным организациям $35,7 млн и $44,6 млн соответственно. Взамен он получил право на часть будущих выплат по кредиту «Норникеля».

В марте 2022 года Deutsche Bank и Societe Generale перестали передавать Альфа-банку выплаты от «Норникеля». Банк потребовал от компании делать выплаты напрямую ему. «Норникель» отказался, после чего Альфа-банк подал в суд иск о взыскании задолженности и процентов.