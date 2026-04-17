Около половины продаж «Норникеля» приходится на Китай

Примерно 50% продаж «Норникеля» (MOEX: GMKN) приходится на Китай, на рынок России — около 15%, на рынок США — порядка 5%. Об этом сообщил вице-президент-руководитель сбытового дивизиона «Норникеля» Антон Берлин. Оставшаяся доля распределена между Европой, Северной Африкой, Ближним Востоком и Азией, за исключением Китая.

Военный конфликт на Ближнем Востоке повлиял на логистику поставок «Норникеля». Раньше компания перевозила цветные металлы морским транспортом через Суэцкий канал либо вокруг Африки, «в зависимости от политической обстановки», сказал Антон Берлин. «Теперь только вокруг Африки, через Суэцкий канал они не ходят. Это создает некоторые логистические неудобства, но не критичные: суда плывут дольше примерно на три недели, затраты на фрахт чуть больше»,— отметил он (цитата по ТАСС).

По оценке «Норникеля», спрос на рынке цветных металлов остался примерно на уровне, который был до начала конфликта на Ближнем Востоке. «С декабря поднимались цены на ряд металлов»,— уточнил Антон Берлин. Текущие цены ближе к фундаментально обоснованной стоимостной кривой, заключил он.