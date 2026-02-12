Металлы укрепились ценами

Рост цен на металлы позволил «Норникелю» (MOEX: GMKN) в 2025 году увеличить выручку, EBITDA и чистую прибыль на 9–36% год к году. Поддержку оказала стоимость меди и платины, тогда как котировки на никель и палладий были далеки от пиковых значений прошлых лет, в то время как затраты только росли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года «Норникель» увеличил выручку на 10%, до $13,8 млрд, EBITDA — на 9%, до $5,7 млрд, чистую прибыль — на 36%, до $2,5 млрд. Как пояснила компания, росту выручки и, как следствие, EBITDA способствовало увеличение цен на металлы. Динамика чистой прибыли объясняется влиянием курса рубля год к году.

Но финансовые результаты «Норникеля» оказались меньше, чем в 2023 году, и далеки от более ранних пиковых значений. Так, в рекордном за десять лет 2021 году выручка «Норникеля» достигала $17,9 млрд, EBITDA — $10,5 млрд, чистая прибыль — $7 млрд.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов отмечает, что средняя стоимость никеля в 2025 году составила $15,34 тыс. за тонну против пиковых $25,02 тыс. за тонну в 2022 году, палладия — $1,17 тыс. за унцию против пиковых $2,34 тыс. за унцию в 2021 году. Зато поддержку результатам компании оказали цены на медь, платину и золото, средняя стоимость которых по итогам 2025 года вышла на исторические или многолетние максимумы, добавляет он. Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлер Аналитические технологии» Никанор Халин отмечает, что рост котировок мог с лагом отразиться в ценах реализации.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев обращает внимание на рост издержек «Норникеля». Так, в 2025 году компания увеличила операционные расходы на 11%, до $5,7 млрд, в том числе расходы на персонал (на 25%), электроэнергию и теплоснабжение (на 18%), НДПИ и другие платежи (на 17%). Капитальные затраты выросли на 8%, до $2,6 млрд. В компании пояснили, что продолжают реализацию стратегических проектов, включающих исполнение экологических обязательств, обновление основных фондов для повышения надежности производственной цепочки, а также проекты роста.

Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев отметил, что российская металлургическая отрасль остается в сложных условиях из-за давления со стороны рынков сбыта, связанного с санкциями и другими ограничениями, усложнения и удорожания логистики, рискованного для экспортеров курса рубля и высокой стоимости заемных средств. «Норникель», добавил он, в 2025 году за счет оптимизации кредитного портфеля «сэкономил» более $300 млн процентных расходов, что создало основу для их дальнейшего снижения в 2026 году.

В этом году, считают аналитики, финансовые результаты «Норникеля» могут показать более заметную динамику. Так, Ахмед Алиев ожидает роста EBITDA на 40–60% в этом году за счет увеличения цен всей корзины металлов. В этом случае возможен возврат к дивидендам с доходностью 7–10%, полагает эксперт. «Мы ожидаем, что "Норникель" по итогам 2026 года нарастит EBITDA на 31,5% благодаря более высоким ценам на ключевые металлы. В то же время финансовые результаты компании будут сдерживаться более низкими объемами производства и укрепившимся рублем, снижающим рентабельность экспорта»,— говорит Василий Данилов.

Как отмечают в «Альфа-Инвестициях», рынки никеля и меди находятся в профиците, но сохранение высоких цен и рост возможны в случае перебоев с поставками. На рынках платиноидов ожидается дефицит, кроме того, цены на них поддерживают высокие цены на золото. «Норникель» допустил в отчетности, что рынок никеля в 2026 году может перейти в состояние баланса или дефицита, если вероятное сокращение добычи в Индонезии пойдет по агрессивному сценарию. На рынке меди компания ожидает сокращения профицита, на рынке палладия — баланса, а на рынке платины — умеренного дефицита.

Как сообщали Bloomberg и Reuters, готовящийся 20-й пакет санкций ЕС может включать запрет на импорт ряда металлов «Норникеля», включая никель, медь и платину. Но аналитики пока не видят существенных последствий для компаний, указывая на перенаправление большей части ее экспорта на азиатские рынки (см. “Ъ” от 3 февраля).

Полина Трифонова