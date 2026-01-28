«Норникель» подтвердил сохранение спроса вопреки перепроизводству в Индонезии

«Норникель» (MOEX: GMKN) констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках даже в условиях стагнации низких цен и перепроизводства в Индонезии.

«Спрос на нашу продукцию на новых рынках есть, поэтому искусственно резать объемы мы не планируем», — заявил первый вице-президент — операционный директор Евгений Федоров (цитата по «Интерфакс»).

ПАО «ГМК «Норильский никель» опубликовало предварительные производственные итоги за четвертый квартал и весь 2025 год, а также прогноз на 2026 год. Евгений Федоров сообщил, что выпуск никеля, меди и палладия соответствовал годовому прогнозу, а производство платины превысило ожидания.

Компания зафиксировала рост производства никеля премиального качества: выпуск Nornickel Plating Grade в 2025 году увеличился на 30%, дальнейший рост запланирован на 2026 год. После 2022 года изменилась география продаж: доля Азии в выручке достигла 50%, Европы — 25%, доля США сократилась с уровня около 15%, на Россию приходится 12–15% выручки.