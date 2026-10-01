«Норникель» выплатит дивиденды за первое полугодие
«Норникель» выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 1,85 руб. на акцию
Акционеры «Норникеля» на внеочередном собрании одобрили выплату 1,85 руб. на акцию за первое полугодие 2026 года.
В сообщении компании указано, что дивиденды получат акционеры по данным реестра на 12 октября. Всего на выплату будет направлено 28,28 млрд руб.
В последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на акцию до сплита 100 к 1. После сплита выплата составила 9,15 руб. на бумагу.
Размер дивидендов «Норникеля» с 2023 года рассчитывается исходя из скорректированного свободного денежного потока, а не EBITDA. Поэтому для выплаты важны не только бухгалтерская прибыль, но и объем денежных средств после текущих расходов и инвестиций, а также комфортный уровень долговой нагрузки.
Дивидендная политика учитывает циклический характер рынков металлов и необходимость сохранять высокий уровень кредитоспособности. В июне 2025 года компания уже объясняла отказ от дивидендов приоритетом инвестиционной программы, что показывает зависимость выплат от конкуренции между распределением денег акционерам и финансированием проектов.