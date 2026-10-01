«Норникель» выплатит дивиденды за первое полугодие

Акционеры «Норникеля» на внеочередном собрании одобрили выплату 1,85 руб. на акцию за первое полугодие 2026 года.

В сообщении компании указано, что дивиденды получат акционеры по данным реестра на 12 октября. Всего на выплату будет направлено 28,28 млрд руб.

В последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на акцию до сплита 100 к 1. После сплита выплата составила 9,15 руб. на бумагу.