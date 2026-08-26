Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды в размере 1,85 руб. на акцию
Совет директоров «Норникеля» (MOEX: GMKN) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 1,85 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации.
Купить акции «Норникеля» под выплату можно до 12 октября. Текущая дивдоходность составляет 1,54%. Бумаги компании негативно отреагировали на рекомендованную сумму дивидендов и к 10:23 мск снижались на 1,71% — до 120,5 руб. за штуку.
В последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на акцию до сплита 100 к 1. После сплита выплата составила 9,15 руб. на бумагу.
Акционеры «Норникеля» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год, следуя рекомендации совета директоров, чтобы усилить финансовую устойчивость и сократить долговую нагрузку компании.
Ранее менеджмент «Норникеля», включая главу Владимира Потанина и финансового директора Сергея Малышева, рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год, мотивируя это необходимостью сохранения финансовой устойчивости компании в условиях рыночной турбулентности и геополитических рисков. С 2023 года «Норникель» изменил подход к расчету дивидендов, используя скорректированный свободный денежный поток (FCF) вместо EBITDA.
В 2024 году компания не выплачивала дивиденды из-за значительного сокращения FCF, несмотря на его возвращение в положительную зону. Владимир Потанин отмечал, что решение о выплате дивидендов не должно основываться только на финансовых показателях, но и учитывать возможность направления FCF на погашение долга или инвестиционные проекты.