Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров «Норникеля» (MOEX: GMKN) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 1,85 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации.

Купить акции «Норникеля» под выплату можно до 12 октября. Текущая дивдоходность составляет 1,54%. Бумаги компании негативно отреагировали на рекомендованную сумму дивидендов и к 10:23 мск снижались на 1,71% — до 120,5 руб. за штуку.

В последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на акцию до сплита 100 к 1. После сплита выплата составила 9,15 руб. на бумагу.