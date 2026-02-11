Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО выросла более чем на треть

Чистая прибыль ГМК «Норильский никель» (MOEX: GMKN) по МСФО в 2025 году выросла на 36%, составив $2,47 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете корпорации. В компании объяснили рост прибыли выгодной динамикой курса рубля в сравнении с прошлым годом.

Согласно отчету, консолидированная выручка компании выросла на 10%, составив $13,8 млрд. за счет роста цен на металлы. Показатель благодаря росту выручи EBITDA также увеличился на 9% — до $5,67 млрд. Операционные расходы достигли $5,7 млрд. за счет инфляционного давления и укрепления рубля, пояснили в компании. Там отмечают рост расходов по налогу на прибыль, обусловленный повышением его ставки до 25%. Чистый долг компании достиг $9,1 млрд. в первую очередь за счет укрепления курса рубля.

«Прошедший год стал для нас годом высокой волатильности на глобальных сырьевых рынках, усиления санкционного давления, а также высокой ключевой ставки и крепкого рубля»,— заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Несмотря на это, компании выполнила намеченные планы по производству и сбыту продукции, а также по цифровизации производства, заявил господин Потанин.

В начале февраля Bloomberg сообщил, что в 20-й пакет санкций Евросоюза, который могут принять в феврале, может войти запрет на импорт из России иридия, родия, платины и меди. Если меры поддержат все страны ЕС, ограничения в первую очередь затронут «Норникель».

