Отельер пошел в гору

Cosmos Hotel Group стала партнером «Норникеля» в проекте строительства гостиницы на горнолыжном курорте Красноярска «Бобровый лог» минимальной оценочной стоимостью 3,45 млрд руб. Как правило, основными посетителями таких объектов являются местные жители — этот фактор не всегда позволяет относительно быстро окупить затраты на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Cosmos Hotel Group (CHG) 13 января получила 51% в ООО «Бобровый лог отель», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля структуры «Норникеля» ООО «Ренонс» снизилась со 100% до 49%. Стороны лишь сообщили “Ъ”, что проект находится на стадии проработки, дополнительные детали будут раскрываться постепенно.

«Норникель» развивает горнолыжный курорт «Бобровый лог» в Красноярске. По оценке холдинга, «Бобровый лог» посещает более 550 тыс. человек в год. В мае 2025 года компания сообщила, что на курорте будет построен комплекс отелей на 320 номеров в том числе с помощью господдержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

CHG — один из крупнейших российских гостиничных операторов, управляет 44 отелями более чем на 11 тыс. номеров. Группа контролируется структурами АФК «Система». Выручка CHG в 2024 году составила 17,4 млрд руб., увеличившись за год на 47%.

CHG будет выступать как профессиональный гостиничный оператор и отвечать за разработку общей концепции проекта и управление гостиничным комплексом по итогам ввода в эксплуатацию, считает управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян считает, что CHG будет отвечать за концепцию и строительство, а «Норникель» предоставит финансирование. По его оценке, объем затрат на гостиницу уровня «четыре звезды» составит 15–17 млн руб. из расчета за один номер, а для объектов категории «пять звезд» — 20–23 млн руб. Таким образом, для реализации комплекса на 320 номеров может потребоваться 3,45–7,36 млрд руб.

По данным партнера CMWP Марины Усенко, объем качественного предложения Красноярска ограничен и составляет около 1,2 тыс. номеров категорий «три-пять звезд». При этом последние крупные гостиничные объекты (Hilton Garden Inn, Novotel, Ibis) были введены в эксплуатацию еще в 2014–2015 годах, а сейчас в городе отсутствуют гостиничные проекты на стадии активного строительства, уточняет эксперт.

Согласно Росстату, в январе—ноябре 2025 года в средствах размещения Красноярского края остановились 1,12 млн человек. Год к году показатель сократился на 3,1%.

Впрочем, вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сомневается, что «Бобровый лог» может заинтересовать туристов из других городов.

«В России всего 170 мест, где есть горнолыжная инфраструктура, но для тех, кто уверенно катается на лыжах, интересны лишь локации, где более 25 км трасс, а их по стране около двух десятков»,— говорит он. Общая протяженность трасс «Бобрового лога» сейчас только 10,92 км. Эксперт поясняет, что нарастить этот показатель технически не всегда возможно — многое зависит от особенностей рельефа.

Сейчас «Бобровый лог», по мнению господина Ромашкина, интересен скорее жителям самого Красноярска, поэтому построенные здесь средства размещения, вероятно, будут придерживаться концепции отдыха на природе, а не ориентироваться на туристов из других регионов. Этот фактор может повлияет на увеличение сроков возврата затрат на строительство гостиницы. В то же время, по словам директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, курорты рядом с крупными городами набирают популярность.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Полина Трифонова