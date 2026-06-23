Металл теряет предложение

Меры Индонезии по сокращению предложения никеля начинают сказываться на рынке, считают в «Норникеле». По оценкам компании, профицит металла в мире в 2026 году может составить 20 тыс. тонн против ранее ожидавшихся 200 тыс. тонн. Сокращение избытка предложения поддержит цены и выручку «Норникеля» (MOEX: GMKN).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Норникель» в июньском прогнозе сократил оценку профицита никеля на мировом рынке в 2026 году до 20 тыс. тонн. Это в десять раз меньше, чем предусматривалось в прогнозе от декабря 2025 года. В 2027 году профицит может увеличиться до 55 тыс. тонн.

Как отмечает «Норникель», ключевую роль в процессе формирования баланса играет Индонезия, где меры по сдерживанию избыточного предложения начинают оказывать заметное влияние. В 2025 году страна добыла около 320 млн тонн никелевой руды при квоте 379 млн тонн. Первоначальный ориентир на 2026 год был установлен на уровне 260–270 млн тонн, на июнь утверждено около 255 млн тонн, в базовом сценарии объем квот по году оценивается в 300 млн тонн.

При ожидаемом использовании квот на 90% добыча может составить порядка 270 млн тонн, при этом снижение содержания никеля в руде дополнительно ограничивает объем металла, доступный для производства. При реализации такого сценария добыча никеля в Индонезии может снизиться на 19%, до 2,3 млн тонн. Но значительное увеличение объемов квот в июле и более высокий уровень их использования могут вернуть заметный профицит, подчеркивают в «Норникеле».

В «Норникеле» сообщили “Ъ”, что снижение глобального профицита уменьшает давление на цены, снижает вероятность дальнейшего накопления биржевых запасов и поддерживает более устойчивую рыночную конъюнктуру, что ведет к росту выручки производителей.

Как говорится в обзоре «Норникеля», ужесточение предложения со стороны Индонезии способствовало росту цен на никель до $17–19 тыс. за тонну с диапазона $14–16 тыс. за тонну в 2025 году. На 22 июня трехмесячный контракт на никель на Лондонской бирже металлов (LME) стоит $17,75 тыс. за тонну.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия с долей 40% и второй поставщик никеля с долей 16%. Занимает четвертое место по выпуску платины (доля 11%) и 11-ю строчку по производству меди (доля 2%). По итогам 2025 года «Норникель» увеличил выручку на 10%, до $13,8 млрд, EBITDA — на 9%, до $5,7 млрд. Чистая прибыль выросла на 36%, до $2,5 млрд.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам компании «Эйлер» Никанор Халин резкого сокращения профицита никеля пока не ожидает. По его оценкам, в 2026–2027 годах избыток металла на мировом рынке составит около 200 тыс. тонн (примерно 5% от спроса), а в 2028 году — 100 тыс. тонн (около 2% от спроса).

Как отмечает аналитик, баланс рынка в 2026 году будет во многом зависеть от объема сокращения предложения из-за нарушений поставок серы из стран Ближнего Востока, так как это ключевое сырье в гидрометаллургической технологии выпуска никеля, на которую приходится чуть более 20% глобального производства. Сценарий резкого сокращения квот на добычу в Индонезии Никанор Халин считает маловероятным. Он добавляет, что потенциальное сокращение профицита будет позитивно для финансовых результатов «Норникеля», у которого 22% выручки в 2025 году пришлось на никель.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что сокращение индонезийского производства никеля может произойти не из-за политики, а в результате роста цен на энергоносители.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что сокращение индонезийского производства никеля может произойти в результате роста цен на энергоносители: проблема Ормузского пролива пока не кажется близкой к разрешению, а проверки угольных шахт в Китае после аварии поддерживают высокую цену на коксующийся уголь. Это делает часть производства никельсодержащего чугуна нерентабельным, что может привести к снижению профицита по итогам года, добавляет господин Шапошников. Но в 2027 году, по его словам, указанные факторы сойдут на нет, что даст толчок к росту производства, да и в Индонезии есть избыток мощностей.

Полина Трифонова