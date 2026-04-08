Инвесторы медной горы

Компания, владеющая лицензией на одно из крупнейших в России месторождений меди Ак-Суг в Туве, отошла под контроль структур Владислава Свиблова, контролирующего горно-металлургическую группу «Ареал». Ранее актив входил в портфель «Интергео» Михаила Прохорова, но в 2024 году лицензия была отозвана из-за нарушения сроков строительства инфраструктуры. Высокий спрос и цены на медь повышают привлекательность проекта, но разработка месторождения требует повышенных затрат.

Связанные с владельцем группы «Ареал» Владиславом Свибловым структуры получили 67,85% в АО «Перспективные горнорудные проекты» (ПГП), которое разрабатывает медно-порфировое месторождение Ак-Суг в Туве. Это следует из отчетности ПГП от 30 марта.

Согласно документу, на конец 2025 года 36,97% акций ПГП владеет АО «КСТ Холдинг», которое возглавляет Владислав Свиблов. Еще 30,88% у АО «Перспектива». Гендиректор компании с таким названием Александр Титов также руководит ООО «ГеоТех Инновейшн», входящим в одну группу с Владиславом Свибловым и ПГП, сказано в отчетности «ГеоТех Инновейшн». Там говорится, что у «ГеоТех Инновейшн» также есть подразделение на территории месторождения Ак-Суг. Еще около 32% ПГП принадлежит структуре «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса». На конец 2024 года последняя владела 51% в ПГП. В «Ареал» и «Ростехе» “Ъ” не ответили.

Ак-Суг входит в пятерку крупнейших медных месторождений в России. Балансовые запасы оцениваются в 3,6 млн тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения.

Лицензией на Ак-Суг ранее владела Голевская ГРК, входящая в «Интергео» Михаила Прохорова. Компания планировала в 2026 году запустить ГОК мощностью 500 тыс. медно-молибденового концентрата в год. Но в 2024 году Роснедра отозвали лицензию, указав на нарушения сроков строительства инфраструктуры. В «Интергео» сочли действия комиссии Роснедр необоснованными и незаконными и пытались оспорить их в судах, но безуспешно. В том же году правительство поручило провести новый аукцион на Ак-Суг, участвовать в котором могли компании с долей «Ростеха» от 50%. В результате права на месторождение получили ПГП, предложив 3,8 млрд руб. при начальной цене 3,4 млрд руб.

«Ареал» (ранее Highland Gold) — один из крупнейших российских золотодобытчиков. Также разрабатывает месторождения цветных металлов. Основные производства сосредоточены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. Forbes в 2024 году оценил состояние Владислава Свиблова в $1,1 млрд.

Глава Тувы Владислав Ховалыг в интервью ТАСС в конце 2025 года рассказывал, что проект Ак-Суг рассчитан на 35 лет. По его словам, в 2026 году владеющая лицензией компания начнет строить подъездную автодорогу длиной 120 км, будет запущено проектирование и заложен фундамент вахтового поселка для работников.

Источник “Ъ” на рынке отмечал, что, учитывая значительные запасы, высокий спрос на медь и господдержку, разработка Ак-Суг экономически целесообразна, но проект требует значительных инвестиций в инфраструктуру, включая ЛЭП и транспортную сеть. В отчетности ПГП говорится, что в 2025 году капитальные вложения составили 43,58 млрд руб., более 42 млрд руб.— авансы на строительство. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что Ак-Суг отличает повышенное содержание мышьяка в руде, что усложняет технологию переработки и приводит к увеличению CAPEX.

К 2030 году цены на медь могут вырасти до $13,5 тыс. за тонну с $12,5–13 тыс. в 2026 году, говорится в обзоре Kept. Как отмечают аналитики, в конце 2025 — начале 2026 года котировки обновляли максимумы в условиях ажиотажа на сырьевых рынках, растущего спроса со стороны сектора ВИЭ, электросетей и ЦОДов, аварий на рудниках и опасений введения импортных пошлин в США. Но с конца января, когда цены приблизились к $14 тыс. за тонну, последовала коррекция. На 2 апреля трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов (LME) стоил $12,35 тыс. за тонну. Конфликт на Ближнем Востоке усиливает неопределенность и повышает риски рецессии, говорится в обзоре Kept.

«Норникель» в последней отчетности отмечал, что в 2026 году мировой спрос на медь может вырасти на 3%, до 28,3 млн тонн, за счет расширения сетевой инфраструктуры, перехода к зеленой энергетике, электрификации транспорта и роста числа дата-центров для ИИ. Добыча увеличится на 1%, до 23,6 млн тонн, а производство рафинированной меди — на 2%, до 28,5 млн тонн. Профицит в результате сократится в два раза, до 172 тыс. тонн, что равнозначно всего двум дням потребления, указывали в «Норникеле».

Ак-Суг — второй бывший проект «Интергео», вошедший в портфель Владислава Свиблова. В 2025 году структура бизнесмена приобрела «Амурмедь», работавшую над разработкой месторождения Иканское в Амурской области в рамках поисковой лицензии, которая была прекращена в 2019 году (см. “Ъ” от 27 августа 2025 года). В феврале 2026 года правительство РФ предоставило «Амурмеди» право на разведку и добычу меди, золота, молибдена и серебра на Иканском.

Анатолий Костырев