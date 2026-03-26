Потанин сообщил о возможности для «Норникеля» увеличить перевозки по Севморпути

Горно-металлургическая компания «Норникель» (MOEX: GMKN) сможет увеличить перевозки по Северному морскому пути на 1-1,5 млн тонн, если восточный коридор удастся сделать более длительным. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент «Норникеля» Владимир Потанин

«Я полагаю, что, возможно, у нас несколько увеличатся объемы перевозок по Северному морскому пути, если все-таки удастся восточный коридор сделать более длительным, тогда мы в Китай намного больше грузов сможем возить через Северный морской путь напрямую»,— заявил Владимир Потанин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) (цитата по ТАСС).

Президент «Норникеля» отметил, что это будет более интересная стратегия для компании с точки зрения логистики. Однако возможность увеличения перевозок связана с функционированием восточной части Северного морского пути, добавил он.