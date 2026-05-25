Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров «Норникеля» (MOEX: GMKN) рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из сообщения компании на ленте раскрытия информации. Собрание акционеров пройдет 30 июня.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в декабре 2025 года говорил, что компания может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток, однако сомневался в дивидендах за 2025 год.

«Норникель» не выплатил дивиденды за 2022 год — впервые за 14 лет. В 2023 году компания возобновила промежуточные выплаты и вернула акционерам за 9 месяцев 140 млрд руб. После «Норникель» не платил финальные дивиденды за 2023-й и за 2024 год.